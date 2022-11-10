記憶力｜記性極差畀老細鬧冇得救？10個方法鍛鍊腦力踢走金魚腦

大家都知道「活到老，學到老」，但我們不管學了多少次，還是很容易不小心就忘記了。但到底為甚麼會發生這種情況？



據外媒《Bright Side》的分享，原來是因為大腦怕負荷不了，因而自動過濾它認為無用的資訊。不過也因為大腦不會分辨到底事情的重要性，所以說要多複習或多接觸相關訊息，否則真會被大腦忘的一乾二淨！

有時候會覺得能「忘記」事情是件好事，因為如果我們永遠不會忘記，或者是曾經想過或看過的任何事都記得的話，我們的人生就會被淹沒在無法負荷的資訊大海中。

記憶力高低不僅是與生俱來，後天的訓練與技巧也很重要：（按圖了解）

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為甚麼我們會忘記事情？

從德國心理學家赫爾曼．艾賓浩斯（Hermann Ebbinghaus）也曾在1885年發佈了他的實驗報告，在艾賓浩斯遺忘曲線中，豎軸表示你記住的知識數量，橫軸則表示時間天數，可以看見在學習後約一小左右，我們就會忘記一半以上剛學的資訊，而過了一周後會低於25%。

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一直忘記該怎麼辦呢？進一步的實驗證明，當你不斷重複資訊時，遺忘的速度也會降低，而重複次數越多，記住的訊息就越持久。強制記憶並不是很有效的方式，因為再怎麼強迫，大腦也無法快速的了解這件訊息對你的重要性。

幫助記憶的10個好方法：

1. 試着去理解你學到的東西，這樣記憶的效率會提高九倍



2. 了解哪些是對你重要的資訊，前提是自己要先設定優先順序



3. 根據序位效應的原理，記住事情的頭尾，會讓你更好記憶



4. 把注意力集中一樣主題，若同步接觸類似的訊息會混淆記憶



5. 先學習相反的東西，例如：正反、日夜、上下、前後，因為反義詞更容易記憶



6. 將新的單字與你已經了解的單字結合起來，再稍作改變



7. 自己編個故事吧



8. 錄音多聽幾次，最適合對音頻敏感的人



9. 資訊視覺化，也可以多使用肢體語言做連結



10. 只挑最好的材料，別浪費時間在研究過時的資訊和學習方法



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