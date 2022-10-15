信用卡｜只還min pay後果不只利息多　靠炒股還卡數？一睇知不行

信用卡分期付款的選擇，讓大家消費之餘也能夠減少還款壓力，不過有人近期因為刷卡支付10萬元台幣（約港幣25,000元）的鉅額開銷，只想先付信用卡「最低應繳金額」，讓其他網友看了急喊「千萬不要」！



該名網友在mobile01發文表示，自己最近有一筆10萬元台幣的大開銷，想考慮先用刷卡支付，而他每個月也只繳得出最低應繳費用，好奇詢問「如果我一次刷10萬，每月最低要繳多少？循環利率會跟着算嗎？會不會破壞到信用？」

相關文章：炒股｜老公棄4萬月薪工作 玩day trade賺過百萬 2年後狀況曝光

+ 8

不少人看了趕緊勸阻，雖然信用卡有「最低應繳費用」，可是帳單得再加上利息，而且一旦選擇繳交「最低應繳費用」，個人信用分數會被扣分影響之後辦信貸的可能，銀行可能不會讓你辦或者金額少、利息高。

據了解，刷卡帳單除了每期消費總金額，在使用者資金不足的情形下提供「最低應繳費用」，其餘未繳清的費用則會啟動循環利息機制，累計到下一期的費用中。

內行人進一步分析，「千萬不要這樣做，信用卡利率會很高，每月還最低應繳額度，到頭來會一直在負債中循環，利上加利，拖個5、6年後，恐怕最後會需要還將近1倍的錢」，建議可以直接找銀行諮詢信貸，10萬元台幣應該會直接撥款，既然都是要跟銀行借錢，信貸利率相對信用卡低、手續費低，還款期限也比較久，「何必要用刷卡的呢」？

或許你會想，如果用股票賺來的獲利繳交利息，是不是就能夠為選擇「最低應繳費用」所帶來後續的困擾解套？

根據樂金文化《慢慢致富：告別金錢焦慮，77天思考練習不再害怕負債、低薪、沒工作，打造財務幸福循環》一文中解釋，卡債常常是許多人犯下最蠢的理財失誤之一。

因為你的卡債利息可能高達20%或更高（編按：台灣目前的信用卡之循環信用利率上限為年利率15%），長期下來，就算是你把錢投資在股票市場，你也不可能賺到足夠的錢來支付這些利息。所以，你應當每個月都把信用卡的應付款付清。

因此，在每一次的刷卡付費，盡量付清款項別累積卡債，若不得已，也應該要做好盡早付清信用卡應付款的計畫。

【延伸閱讀，更多打工仔理財建議】

財務自由｜初入職場 一事比買股票更重要 即睇20至50歲理財方向

+ 8

財務自由｜實踐提早退休！這男堅守10大原則 35歲累積100萬美元

+ 31

理財｜每月人工掹掹緊 更要學懂小額投資 6個方法適合窮人入市

+ 9

延伸閱讀：

監禁虐打高嘉瑜！恐怖男友林秉樞涉4大罪上銬 主播劉芯彤曝「過來人」心聲:我懂她為何不離開的心情

咖啡廳變圖書館、麥當勞變直銷會議室？網友聊天被「讀書人」公審 怒揭那些已「被」微轉型的店家

【本文獲「今周刊」授權轉載。】