成功｜要進步不是靠口號！克服7大「EQ殺手」　事業才能另闖高峰

別人視為無法跨越的障礙，成功者總是能視為可以化解、克服的問題。他們之所以這麼有自信，是因為他們懂得處理那些腦海中阻止他們前進的負面聲音。



賓州大學的馬汀‧賽里曼（Martin Seligman）研究發現，決定一個人成敗的關鍵因素，就是這個人會視自己的失敗為不可控因素，還是一個可以彌補改善的錯誤。悲觀的人容易認為失敗是緣自個人缺陷，這也讓他們更容易覺得沮喪；樂觀的人則視失敗為學習機會，並相信下次能做得更好。

心態決定高度，面對以下的7個挑戰，你會選擇退後還是向前走？（按圖了解）

+ 21

智力網站TalentSmart分析超過一百萬筆受測者的資料，也發現同樣的現象：九成表現前段的人，EQ都很高。

日常生活中，你必須小心以下七件讓你無法隨時保持高EQ的事：

1. 年紀

成功的人不會讓年紀決定他們是誰、能做什麼事，但大家總愛因為你的年紀告訴你什麼該做、什麼不該做。我的一位研究所教授，就老是認為我們太年輕、沒經驗，無法勝任顧問工作。教授說，若想成為獨立、成功的顧問，我們必須先在大公司工作一陣子再說。當時我是班上最年輕的學生，我一邊聽著教授說這些話，一邊接下不同的顧問工作。

成功的人是不會理這些有關年紀的刻板印象的。請跟隨你的意志和熱情行事吧，別在乎什麼生理年紀了。

2. 負面情緒

人生不會永遠照你的意思走，但相較於停留原地抱怨不已，成功者會專注後續，找到最佳解決問題的辦法，並繼續往下走。

如果人生中的負面情緒是來自別人，你則應該和這些人保持距離。這些抱怨者就像是癮君子，當他們就在你附近抽菸，你會想坐在他旁邊、吸一整個下午的二手菸嗎？

在此也提供一個阻止別人抱怨的好方法：詢問他們想怎麼解決他們正在抱怨的事。碰到這個問題，這些人要不是就此安靜，就是把話題導往解決問題的方向。

3. 有害的人

近年來成功的大企業都是由厲害的雙人組創立，好比蘋果的創辦人賈柏斯和沃茲尼克曾住在同一個社區；微軟創辦人比爾蓋茲和保羅艾倫在托兒所就認識；Google的布林和佩吉則是在史丹佛大學相遇。

由此可見，唯有被正確的人圍繞，你才可能攀上成功巔峰。厲害的人能讓你發揮潛力，有害的人則會讓你沉淪。如果你不滿意現狀，看看四周，身邊的人就是你問題的根源。

4. 別人的想法

在意別人的想法，對成功者來說是件浪費時間和能量的事。如果他們對自己做過的事感到滿意，他們就不會管別人是怎麼想的。

如果你的成就和愉悅是和他人比較而來，你就不是你自己命運的主人。就算你不可能對別人的看法毫無反應，也不需要把所有成就和這些意見綁在一起。無論別人做什麼、想什麼，你的自我意識和肯定都該是自己給的。當別人評價你，唯一確定的是，你永遠不會像他們說的那樣好／不好。

相關文章：進步｜不怕得罪人、謙虛又自傲 成功人士8個奇異特質 你都有？

+ 17

5. 恐懼

恐懼是一種想像，而成功者對這種感覺駕輕就熟，因為他們享受克服恐懼時的快感。

因此，千萬別因為恐懼而踩煞車。人們不做一件事的終極理由，是擔心這件事會讓他喪命，但死亡並不是最糟糕的事，最糟的是你任憑你的內在死亡、只剩下肉體還活著。

6. 過去或未來

過去、未來的概念和恐懼一樣，都只是來自於想像。沒有任何罪惡感能改變過去，也沒有任何焦慮能改變未來。因此成功者只會專注當下，若非如此，一個人就無法發揮全部潛力，也無法全面接受眼前的現實。

想要專注當下，有兩件事可以做。一是接受過去，和過去和解；二是接受未來的不確定性，不要過度期望。

7. 現實環境

當你打開電視，你只會看到無止盡的戰爭，恐怖攻擊，經濟危機，環境污染。你能明顯感覺到這個世界正在向下沉淪。

但成功的人不會被這些個人無法控制的事情絆住。他們只會專心顧好自己的注意力和能力，專注做好那些能讓自己和世界每天變得更好一點的事情上，因為這才是讓世界變好的唯一方法。

【延伸閱讀，更多打工仔進步、成功建議】

進步｜成功人士怎煉成？關鍵在他們每天花4小時 做5件你不做的事

+ 11

特朗普每天只睡3小時！ 即睇蓋茨、巴菲特15位成功人士睡眠時間

+ 44

【本文獲「經理人」授權轉載。】