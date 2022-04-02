定下目標後卻無法達成？心理學家5條SMART法則　先問自己在討好誰

你有短期，或長期的個人目標嗎？在生活中定個目標是好事，與你的自我發展與提升有關，能為你茫然的生活注入一點動力。如果你還沒開始，或發現定下的目標總是無法達成，儂編這就來幫助你了！



和大家聊聊什麼叫做好目標，與「設定目標的 5 條黃金法則」──SMART，要知道「夢想」並非總是浪漫的，透過理性的分析和規劃，或許能幫助你更聰明有效率地去實踐它。

一、 有這 5 個元素才算是個「好目標」

比起「慾望」，「目標」更理性一點。不論是個人規劃或領導團隊，如果你設定了錯誤的目標、沒有正確的心態，很可能到頭來只是一場空，浪費寶貴的時間。這時目標設定理論（Goal-Setting Theory）很管用，該理論於 1960 年由心理學家 Edwin Locke 所提出，他認為設定一個「好目標」需要以下 5 個元素：

1. 明確：目標應該清晰明確。

2. 挑戰：目標應該是可以實現的，同時有一點挑戰性，才能激勵你去達成（太簡單無聊，太難達成不了）。

3. 承諾：你應該要被目標給吸引，願意為它持之以恆地努力。

4. 反饋：你得定期反思自己的目標。努力的途中，檢討哪些地方做得好、做得差，達成了幾成，讓自己保持在軌道上。

5. 任務的複雜性：通常一項任務越複雜，你的努力就不一定會帶來明顯的「績效」，任務簡單則反之。你得意識到這件事，並給自己時間、空間去努力，並決定如何去努力。

二、 到底怎麼做？管理學大師教你「SMART 原則」

所以你可以判斷自己聽過的哪些話「不太算是個好目標」。對於管理學這個更講求「效率」的領域來說，一個更知名的方法是由現代管理學大師 Peter Ferdinand Drucker 提出的「SMART 原則」，能幫助你及團隊清晰地立下並完成目標：（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 明確（Specific）：將目標具體化，你要能回答由誰完成、完成什麼、什麼時候完成、為什麼完成、完成它有什麼規範或限制等問題。

2. 可衡量（Measurable）：如何知道你達成了這個目標？該目標為「數字」的話是最簡單的，如半年達成多少業績，「可衡量」讓你能持續追蹤自己距離目標還有多遠，又該如何在這當中進行調整。

3. 可達成（Achievable）：根據目前的狀態，你設定的目標是能實現的嗎？別選擇太簡單的目標，但也別找上難以實現的目標。

4. 相關（Relevant）：你可能有一個以上的目標要完成，衡量這些目標之間是否有衝突，稍加規劃，應該要與你的「總目標」一致。

5. 時限（Time-bound）：給自己一個時限去完成，否則很容易拖延再三，最後只是說說就算了。

三、 半途而廢別自責，可能是「動力不足」

當然了，如果所有目標用個什麼什麼原則就能完成，世界就太簡單了。你一定訂下過生活目標，但最後半途而廢，請先回顧自己是否犯了上述提到的錯誤，目標太宏大、不符合現實情況？──更可能的原因是「沒有動力」，而非你以為的「毅力不足」。

沒有動力，例如你減不了肥、存不了錢、研究所不能畢業，請先問問自己「為什麼要這麼做」，為什麼減肥重要？為什麼存錢對你而言有意義？如果發現自己並不渴望該目標，只是為了取悅別人，因為「別人想要所以你完成」，那麼當然很難維持積極性。

四、 想實現目標，請擁有這些心態

在追尋目標的途中，試著觀察自己是否有改變的動力、願意自我監控與實現目標的意志力，三點都沒有，要完成目標應該是難上加難。

所以，相信並勇敢設下目標，選擇符合自身價值觀的具體目標應該是最基礎的一步，能幫助你真正提高生活的幸福感。試著將實現的方式切割成小且具體的步驟，將偶爾遇上的小失敗視為實現目標的必經過程；要提醒自己的是，隨時走回正確的道路上，從開始到終點是一個持續的過程，像爬樓梯，並非溜滑梯一蹴可幾。儘管到最後你可能無法百分之百達到目標，或當中出現意料之外的變化，但根據目標設定理論去規劃自己，你會發現自己比呆立在原地要走得遠、走得高。

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