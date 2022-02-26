職場說話技巧｜學會McKinsey電梯理論　30秒精準表達想法一擊即中

每一次上台發表意見，總是看到聽眾意興闌珊的模樣，抑或是向主管報告時，提案老是被回絕嗎？



想解決這些窘境，不妨參考知名管理顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）的說話術，增強個人的口語表達能力吧！

McKinsey 麥肯錫30秒電梯理論，從此成功sell橋不被ban!（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 8

長話短說講重點

「30 秒電梯理論」是來自於麥肯錫過去曾為一家大客戶做諮詢的經驗，他會議結束後該項目的負責人碰巧在電梯遇到客戶董事長，董事長請負責人總結一下目前的結論，但由於負責人沒有事先準備，所以搭電梯期間連話都說不清楚，使麥肯錫最終失去了這筆生意。自此之後，麥肯錫要求員工要於 30 秒內精準表達一件事情，不僅是因為別人的時間有限，更是在測試自己是否真正理解此刻所發生的事。

相關文章：工作技巧｜講到「一嚿嚿」不如畫圖表 10個方法令溝通更有效率

直奔主題與結果

人的專注力有限，所以如果在開口前，沒有提前整理好此次談話的重點，內容會顯得不夠具體，容易讓他人失去耐心聽到最後。要學會精準表達，不需要過多的舖陳，可以練習採取「5W1H」的說話方式，表述人物（who）、發生什麼事情（what）、何時（when）、哪裡（where）、發生的過程（how）以及發生的理由（why），用一段話組織自己想傳達的事情。

相關文章：職場文化｜怎在職場突出自己？LinkedIn早已瀰漫一種「炫耀風氣」

避免使用迂迴詢問法

而在用詞方面，盡量減少使用「可能」、「不太確定」等模稜兩可的說法，以免讓對方覺得你根本不夠肯定，接收不到你的本意，或是造成誤會與理解困難。除此之外，也要避免以「你明天有空嗎？」、「今天忙嗎？」當作開場白詢問對方，因為這樣的方式大多會引起對方的戒心，導致無法順利開啟話題，所以建議直接表明有事要談。

相關文章：溝通技巧｜總在當話題終結者？說話有這9個習慣 留不住別人耳朵

+ 25

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】