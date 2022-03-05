7成人轉工失敗是因為將興趣當飯食？「AWAKE」5原則讓你找到筍工

你，滿意現在的生活嗎？如果可以，相信沒有人想每天上班庸庸碌碌，時不時陷入安於現狀還是姑且一試的掙扎。



根據日本科普作家鈴木祐的研究，他訪問了世界各地人資部門的主管與獵頭公司後，發現近七成人求職和轉職的失敗，是因為缺乏遠見所造成的。為此，鈴木祐長期投入研究心理學和科學的發展工作，以科學數據當作基礎，系統化歸納出「AWAKE」5 步驟，給想轉換跑道的人一個明確的思考方向。

「AWAKE」5重點讓你找到理想工作。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

從幻想中清醒（Access the truth）

聽過許多喜歡看書的人到書店上班之後，覺得要整理庫存和應付客人的工作其實並不有趣，因此熱情很快就燃燒殆盡。當喜歡的事情變成朝九晚五的工作時，未必能夠全心投入，所以如果聽到哪位知名企業家或是傳奇設計師因為「把興趣當飯吃」，就讓你不經思考地想要將興趣轉換成工作，你必須要有認知這是個迷思，那些個人經驗並不完全適用於每個人，像是 Coco Chanel 儘管喜歡唱歌，也沒有成為職業歌手呢！

開拓未來（Widen your future）

鈴木祐列出決定工作幸福感的七大美德：自由、成就、聚焦、明確、多樣、夥伴以及貢獻，找工作時不妨以這七大美德作為參考，試著找出幸福最大化的工作選擇。

同場加映：搵工｜LinkedIn預測本年5大職場趨勢 打工仔除在家工作還有要求

+ 14

除害（Avoid evil）

整理出你不喜歡的職場環境和文化，例如常態性加班、不透明的升遷制度、沒有提供學習管道等等，並在求職前先上網搜尋調查該企業的公司文化，如果能查到一些蛛絲馬跡是最理想的，而為了避免新工作再次重蹈覆轍，就得堅守原則，不要又陷入同樣且無意義的循環。

察覺偏誤（Keep human bias out）

接下來，執行「事前驗屍法」的決策思考，預設這次求職或轉職不順利的原因為何？事前驗屍是一種先做最壞打算的評估方式，反覆推敲可能失敗的理由，便可以及早發現問題所在。除此之外，還可以透過「第三人稱轉職筆記」的思考方法，運用第三人稱的敘述方式，猶如在說他人故事一般來記錄自己的行為，比較能跳脫以自我為中心的框架，從多個觀點中找出最佳對策。

重建工作價值（Engage in your work）

最後藉由「工作形塑」，改變對於任務的認知。舉例來說，書店店員因為細心規劃書店陳設，或是安排各種主題書展，因此吸引更多人群造訪書店，讓這份工作變得更有使命感，創造出更有意義的職涯，同時還能實現自我價值。

順著以上步驟，打破那些老生常談的職涯迷思，祝福大家能找到理想工作啦！

同場加映：工作技巧｜講到「一嚿嚿」不如畫圖表 10個方法令溝通更有效率

+ 22

同場加映：2022年虎年運程｜12生肖事業運勢 誰會升職加薪或跳槽換新筍工？

+ 44

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】