財務自由｜世界大亂還是多個錢傍身好　網民熱議10方法增額外收入

加薪別再等老闆！現在就幫自己創造收入，快看看小資網友都怎麼開源～



相信大家都想在放工後賺多一點，補貼日常開支，一起看看以下哪個方法會適合自己（按圖了解！）

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N0.5 當YouTuber賺錢

疫情讓人們對影音平台黏着度提高，不管是配飯看YouTuber，還是無聊想要打發時間，又或者是買東西、訂餐廳、出去玩之前，想要看YouTuber開箱貨比三家，生活大大小小決定，幾乎都能跟YouTube有關。

隨着使用者變多，也出現許多人想要當影音創作者，一來是可以發揮興趣記錄生活，做得好也能透過廣告費、頻道會員費賺錢，或者有廠商置入、免費公關品等收入，成為近年超受歡迎的行業！

N0.4 下班開Uber當司機

物價飆漲讓存錢更不容易，不只吃飯等日常花費得斤斤計較，大筆的花費更讓人壓力爆表，勒緊褲帶買房、買車，幾乎每個人都得背好幾年貸款，這也讓許網友，想要利用現有資源或技能，靠行或是租車加入共享乘車平台，兼職當司機賺外快。

就有網友分享，每天下班後開4到6小時，能夠多出1到2萬元收入，比起當外送員送餐，工作環境比較舒適，不用日曬雨淋，也是不少人選擇的開源方式。

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N0.3 經營網拍做代購

在忍受衰老闆、衰主管、衰包同事時，相信所有上班族都會有個共同心情，就是「想要當自己的老闆」！但要當老闆何其容易，創業集資開店，要有頭腦又要有錢，但在網路上開店，做代購賺差價，這就相對簡單些，尤其近年電商平台發達，想賣甚麼商品、價格多少自己決定，當自己的老闆變得更輕鬆！讓越來越多人做出興趣，搭配經營社群媒體，從網美到微網紅、KOL，幾乎每個人都有自己的商城，成為小資族增加收入的熱門副業。

N0.2 選高股息ETF投資

投資小白兔們學到首個重要投資觀念就是「分散風險」！像指數型股票基金ETF（Exchange Traded Fund），讓小資族能用小額一次參與多個股票漲跌，把雞蛋放不同籃子，風險較低、獲利穩，放中長期來看，比起爆肝賺錢賠健康、短期投資開槓桿「被」畢業，不少網友覺得ETF更能讓人感到被動式收入爽感，是小資族近期熱門投資法。

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N0.1 加入外送平台接單

說到近年民眾最熱門的「開源」方式，莫過於加入外送平台啦！疫情間宅經濟爆發，每個人減少出門，幾乎都有叫外送經驗，迎來大外送員時代，也因此時常能在新聞上看到，外送員分享月薪可以高達4、5萬元，甚至贏過不少社畜死薪水，跑得勤甚至連月入10萬都有可能，讓許多人超心動。

僅需自備機車跟擠出時間，就能開始跑單賺錢，門檻相對較低，加上接案制度，比起坐辦公室更能享受自由，不用被老闆管東管西，成為近年超熱門職業，許多爆肝工程師、小資上班族都加入外送行列，造成滿街都是外送員的現象，不過要風吹日曬雨淋的體力活，加上跟時間賽跑的壓力下，也產生不少危險呢！

（DailyView網路溫度計授權使用）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年11月16日至2021年11月15日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『小資族賺錢法』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】