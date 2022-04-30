職場4種人際關係要分清！輕率結盟易被奸臣所害　墻頭草最需提防

美國領導力專家 Morag Barrett，曾經在個人著作《Cultivate: The Power of Winning Relationships》中，分析了 4 種職場上常見的人際關係行為，無論是職場新鮮人，還是已經成為中、高層的你，不妨重新檢視身邊的人，看看同事們屬於哪一類人。



職場上的人際關係，有時候的確比現實生活中的各類感情關係更難處理。辦公室內會出現著不同個性與特質的人，雖然有些人志同道合，甚至可以成為朋友；有些人卻只懂得在背後捅人一刀。因此學懂分辦哪些人是夥伴，哪些人需要保持距離，就成為了重要的職場生存之道。

知人口面不知心，4種職場人際關係特徵，分清是敵是友有助仕途平順無阻！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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#同盟關係

第一種是適合並肩作戰的同盟關係，Morag Barrett 建議，在職場可以建立或維持至少一段同盟關係，會令整個職涯更順利，所以各位不要再因為擔心牛鬼蛇神，而只顧成為邊緣人了。

同盟關係中，會包含以下的特徵：

1. 當你遇到困難時，他會是你第一個選擇尋求協助的人。

2. 你們了解彼此擔心的事，以及正在面臨的挫折或難題。

3. 這段關係既有趣又充滿挑戰性。

4. 在彼此面前，你們願意展示脆弱的一面及自己的缺點。

5. 你們之間存在良性競爭，而且競爭的目標越來越高；當然，你們也願意一同合作。

#支持關係

在職場上，有個願意支持自己的人，以及適時地提供支援，的確能在工作上使人更有信心，但要留意，這樣關係中往往也存在著暗藏的危機。

支持關係的特徵，包含：

1. 你們的關係擁有樂趣，卻缺乏了共同的挑戰。

2. 兩人之間不太會有訊息上的來往，或是只會分享好消息。

3. 有時候明明心裡想拒絕，卻總不小心或不好意思拒絕，因而勉強答應對方。

4. 當必須給予較正經及嚴厲的意見時，會感到有點猶豫。

5. 當你需要他的幫忙時，沒辦法確定他是否能給予協助或盡快回應。

#競爭關係

在職場上必然會有彼此暗中較勁的競爭者，也許你們會盡量避免交集，或是對方的行動會成為另類的觀推動力，但其實競爭關係有時未必完全是負面的存在，因為兩人時常也能在對方身上學到一些事。

競爭關係幾點特徵包括：

1. 他們只會在需要你的協助時，才會主動聯繫你。

2. 當準備與對方見面時，你可能會感到有點壓力，擔心被對方發現你的不足之處。

3. 在相處中，你可能會被動地與對方互動，你也會對對方有一定的警覺心。

4. 大部分時間你都不太會與對方分享自己的事，因為擔心他們的反應不如預期，亦擔心他們會找到你的痛處。

5. 最後，你可能會發現，其實你並不是真的在乎對方成功還是失敗。

#敵對關係

在職場中最需要注意的，就是身邊有否敵對關係的人。更重要的是，跟這類人對話多一會，很容易就會反感，讓自己心情變差，工作效率也會不期然降低，所以，一定要懂得與他們保持適當的（社交）距離。

敵對關係的特徵：

1. 在你真誠而專業的給予建議時，幾乎每次都會遭到反對，但對方也不能提供合理原因。

2. 你會下意識地逃避與對方接觸。

3. 在一場會議中，你會不自覺地關注他的觀點正確與否、有用與否。

4. 你們之間的對話就像是個人獨白，或甚至沒有對話形式的溝通。

5. 對方會公開地向他人批評你，並以你犯的錯為樂。

雖然職場上的人際關係有好有壞，但透過觀察行為、性格特質，從而培養辨識人際關係的能力，將敵人經營成支持者、將支持者拉攏為盟友，也可能是助你成功的一把！

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】