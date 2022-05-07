長對電腦令眼睛乾澀？滴眼藥水舒緩需注意5大事項　滴完不應眨眼

長期面對3C產品，眼藥水已經是我們不可缺的日常消耗品。可是面對超級敏感和脆弱的眼睛，眼藥水要怎麼滴才正確呢？



滴眼藥水的正確順序

1. 清潔雙手後記得擦乾。

2. 仰頭和輕輕按着眼睛下方，在碰不到眼皮和睫毛位置上滴眼藥水。

3. 最後按着內眼角，閉眼1分鐘。

5個使用眼藥水的注意事項，錯誤使用或保存恐傷眼。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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注意事項：

1.每次只用1滴

滴太多的眼藥水其實是浪費。因為真正能溜進眼睛的可能只有半滴。

2. 開封1個月就該丟掉

未開封的眼藥水可依據包裝日期為指標；已開封的眼藥水頂多只能存放1個月。若怕自己忘記開封日期，可以在瓶身備註。

3. 可放入冰箱保存

為了防止細菌繁殖，把眼藥水放進冰箱保存會是不錯的選項。若不想放進冰箱，記得遠離暴曬的地方。

4. 不同功效的眼藥水需要分開滴

假設你需要滴2種或以上不同功效的眼藥水，記得要隔最少5分鐘再滴。這方法可以防止藥效之間的衝突。

5. 滴眼藥水後千萬別用紙巾拭擦

多餘的眼藥水可以用紙巾輕輕吸掉，但切記要避開眼角位以免紙巾吸走剛滴進眼球的眼藥水。

眼藥水只是幫助我們舒緩眼睛的乾澀。要改善眼睛症狀，儘可能減少面對3C產品的時間和多吃對眼部有益的食物。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】