打工仔迷思｜自覺懷才不遇？上位靠擦鞋？4個職場真相顛覆你所想

不少打工仔對於職場求生又或甚晉升的要求，都存有一些思想誤區，甚至因此而覺得自己懷才不遇。今天半宅職薯就和大家討論一些常見的思想誤區。



人大了便再沒天真的權利，以下4個想法，大家最好還是放下吧！（按圖了解）

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誤區一：學歷只是入場券

不少人都認為學歷只是一張入場券，只要持有某程度的學歷便可以入場，幾年之後便沒有人再關心你的學歷，只在乎你的工作表現。

其實學歷不是一紙文憑那麼簡單，卻在乎你的學習經歷，以及期間所建立的人脈。常常走堂，做 group project 時當 free rider 又畢業；認真學習又多看課外書又畢業。「腹有詩書氣自華」，一點一滴的累積，影響著你整個人的氣質，你以為老細高層看不出來嗎？

誤區二：工作經驗是以時間作標準

不少人都認為工作經驗是以時間作標準的，即是如果有兩個人同樣有五年工作經驗，便代表他們的工作經驗相等。

但事實上，工作經驗應該以質素作為標準。五年練精學懶又是經驗；五年勤奮上進，參與不同計劃兼有建樹又是經驗。這些分別，難道別人分辨不出嗎？

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誤區三：上位只靠擦鞋

對於有些人能夠成功升職加薪，有些人則要原地踏步，很多人會把結果歸因為自己不擦鞋：上位的都是擦鞋仔、無性格、哈巴狗，而自己卻有一副傲骨，只是昏庸老細不懂欣賞。

我不排除在一些機構，真的可以靠擦鞋上位的。但與此同時，靠努力和實力上位的也大有人在。也許擦鞋可以令一個人升得更高，但再重視擦鞋的機構，也總需留住那些真正工作的人吧（除非那機構擁有無限資金讓著擦鞋仔）！擦鞋，並不是上位的唯一原因。

誤區四：高層只懂得「吹水」

不少人認為，高層最叻就是「吹水」，氹得老細開心，實際工作技能卻低得很，是「呃飯食」的表表者。

老細看機會，高層看策略，中層看督導，前線看執行。不同階層有不同的績效指標。策略這東西，對於很多人來說有點虛無飄渺。而很多時候，中層也沒有好好地把高層的策略解釋清楚，結果前線人員知其然而不知其所以然，完全不知道自己正在執行高層的新策略。

結語

不少人之所以覺得自己懷才不遇，其實是出於一些思想誤區，令自己的定位和實際情況產生一些誤差。在思想上嘗試跳出自己的崗位，以不同角度看事物，會是擺脫懷才不遇思想 的一個開始。

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