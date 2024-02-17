Taylor Swift也曾試過難為情、迷失？她曾用6大金句勉勵年輕人

知名歌手Taylor Swift（泰勒絲）於2022年曾受邀參與美國紐約大學（NYU）2022 年度畢業典禮，並發表了一段演說。她以幽默的口吻道來自己過去的經歷，談及自身的孤獨、被拒絕的時刻，勉勵畢業生接受犯錯帶來的尷尬、痛苦，並能從失敗中再站起來，變得更有韌性。



紐約大學也頒發藝術榮譽博士學位給Taylor Swift，校方表示，Taylor Swift是她那一代中最富有創造力、最著名的藝術家之一；並讚許她在音樂領域上的許多成就，包括拿下多次葛萊美獎。此前，該所大學還開設相關課程，探討Taylor Swift在音樂產業的演變及作品。

如今，Taylor Swift已在流行音樂界奠定天后級地位的她，也曾走過許多灰暗的時刻。她在這場演講中，大方談及自己失敗、不被看好的經驗，而這些都成為她生命中最美好的事物。

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以下是從她的致詞中摘錄的幾段話：

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沒有一個人是孤軍奮戰的。

Taylor Swift說，我們是由愛我們的人、相信我們未來的人、給予我們同理與善意的人，或是告訴我們真相的人（即使這些真相不那麼動聽），以及那些告訴我們做得到的人（即使根本沒有證據），我們是由這些人所組成的。

那些說故事給我們聽的人、教我們勇於做夢的人，當我們年幼時，問了無數像「月亮怎麼運作」「為甚麼我們吃沙律，而不是草」的問題，願意費力向我們解釋的人。也許他們並不完美，也許已經不在我們身邊，Taylor Swift仍希望畢業生們在即將展開人生新篇章的這一天，能將這些人銘記在心。

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成長以及開啟人生的新篇章，一部分是關於留住與放手。

Taylor Swift表示，生活可能很沉重，尤其當你試着一肩扛起所有事情時；因此，要知道哪些值得留住，哪些又該放手，「你不能背負所有的事情，所有的怨恨 –– 前任的動向、同校的惡霸在他叔叔開設的基金會獲得令人羨慕的升遷。」

她也鼓勵畢業生要有鑑別力，一段有害的關係可能會掩蓋許多美好、簡單的快樂，我們應該要選擇自己的人生要留給哪些事物。

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學會與難為情共處。

Taylor Swift提到，無論你多麼努力避免難為情（cringe），這都是一生中不可避免的。「你現在做的或穿的，日後回想，可能會覺得難為情、滑稽。」Taylor Swift分享她在整個 2012 年的穿着，就像 1950 年代的家庭主婦，但她當時很樂在其中，如今回頭笑看那段過往也很開心，「流行趨勢和每個人生階段都很有趣。」

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永遠不要為了努力嘗試而感到羞恥。毫不費力是一個迷思。那些看起來別無所求的，是我在高中想約會、成為朋友的人。而那些表現出渴望的，則是我現在會為公司招聘的人。

不要隱藏自己的熱情，是Taylor Swift的忠言。她認為，現今的文化讓「展現對事物的熱情」蒙上了污名，人們表現熱情，就會看起來「不酷」，不費力的人看起來比努力的人更帥氣。但她並不信奉這種觀點。

Taylor Swift 12 歲開始寫歌，自此這一直是她生活的重心，她的生活也為創作帶來靈感。她還提到，她做的所有事情都是寫歌的延伸，無論是執導拍攝、為巡演設計視覺效果、在舞台表演，這些事物都出於她對創作的熱愛。

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我犯的錯，成了我人生中最棒的事情。

身而為人，一定有過搞砸事情而感到困窘的經驗。Taylor Swift卻認為，回頭看那些她被拒絕或是落選、失敗的時刻，都和她被肯定時一樣重要，甚至更為關鍵。

她回憶在家鄉時，沒有被邀請參加派對、去朋友家過夜，會讓她感到孤獨。但也是因為孤獨，她會在自己的房間寫歌，這些歌曲讓她在其他地方獲得機會。

過去曾有唱片公司的主管告訴Taylor Swift，只有 35 歲的家庭主婦才會聽鄉村音樂，且他們的名單無法讓只是 13 歲小孩的她容身，這個打擊使她在回家路上一路哭泣。後來，Taylor Swift把自己的歌曲發布在社群網站 MySpace，她才發現有其他同樣喜歡鄉村音樂的年輕人，只是一直找不到能唱出他們這個世代觀點的歌曲。

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我知道我聽起來像是完美的樂觀主義者，但我真的不是。我總是迷失方向，有時甚至感到一切毫無意義。

Taylor Swift幽默表示，今日要從紐約大學離開的畢業生，可能都是一群完美主義者，他們或許很難接受，自己將會無可避免地講錯話、信任不對的人、反應過少、反應過度、傷害不想傷害的人、想太多、不經思考、自我傷害、破壞對自己和他人來說美好的時刻、否認犯過的錯、不改正、感到罪惡、被罪惡感吞噬直到不得不直面錯誤、試着在下次做得更好⋯⋯並不斷重複這過程。她坦言，犯錯確實會讓我們失去一些東西，但這不只是失去而已，「很多時候，當我們失去時，我們也得到了。」

Taylor Swift在致詞中始終保持謙虛，她強調自己無法指導他人的人生，她所分享的，僅是一些面對人生的「小訣竅」，最後，她向畢業生表示，「可怕的是，現在你們要靠自己了…但好消息也是，現在你們要靠自己了。」

我們被我們的本能、直覺、欲望與恐懼、傷痛與夢想所引導。有時你會搞砸，我也會⋯⋯不管如何，我們會碰上難關，但我們會復原，並從中學習、變得更有韌性。

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