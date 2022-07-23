寒背｜見字才懂坐直？即學3組運動　每日練5分鐘　改善上半身體態

來自台灣的物理治療師莫妮在Dcard女孩版上發文，教網友用三個簡單的運動：主要透過「下斜方肌誘發訓練」、「前鋸肌誘發訓練」、「頸部深層屈肌訓練」，讓自己看起來優雅又自信，以維持上半身的體態，另也有影音內容提供網友快速理解如何施作。



寒背原來不只是體態問題，嚴重的話甚至會令面型都受影響：（按圖了解，附3組動作圖示）

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三招維持上半身體態

1. 下斜方肌誘發訓練，使用後背處的肌肉。

（Dcard / @momomi）

2. 前鋸肌誘發訓練

（Dcard / @momomi）

使用靠近腋下處的區域來用力將肩胛骨往外撐開，讓胸口遠離牆壁。

3. 頸部深層屈肌訓練

（Dcard / @momomi）

使用頸部靠近喉嚨的區域輕輕用力將頭部向上拉正延伸

接者，個別訓練三條肌肉並且熟悉用力方式之後，可將三個動作結合起來：

1. 用後背處用力將肩胛骨往後方拉

2. 用腋下處將肩胛骨往外撐開

3. 使用喉嚨後側肌肉將頭頸拉正向上延伸



最後，莫妮提醒以上每個肌力誘發訓練，每次維持十秒，總共做十次才會有效果，如此即可以完成上半身體態！

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長期駝背的壞處

莫妮說明，駝背除了會導致肩頸痠痛之外，還可能會造成腰痛、腿痠腳麻、顳顎關節痛、呼吸異常，甚至是「改變臉型」。

至於改變臉型的原因，她解釋駝背會影響顳顎關節的位置，造成空氣比較容易從嘴巴吸入，而造成口呼吸（不是用鼻子呼吸），而長期口呼吸會造成長相改變。她舉例，有對雙胞胎姐妹，有位女孩長期使用口呼吸，就有爆牙的現象，另一位女孩正常鼻呼吸，則長相相對端正。

文末，物理治療師莫妮也有詳細【影片教學】，及運動解說提供網友參考，動態解說也相對易懂。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】