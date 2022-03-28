搵工｜Google請人不看學歷　着重4大特質　溝通力強不只要英文好

進入Google、Facebook、Apple等大型跨國公司工作，是許多人的夢想。然而，Google每年都會收到數百萬份履歷，內部員工也都積極申請內轉，競爭者眾。究竟，Google挑選人才，到底看重甚麼？Google台灣人資長呂亞樵、人才計畫經理石啟瑞一同揭密。



Google在招聘人才時，看的不僅是學歷驗（按圖了解）：

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石啟瑞表示，Google全球的面試標準、流程與方式完全相同，不管在哪個地區面試，最終都會送到總部審核，「或許大家都會覺得進Google的人都是名校、講求英文能力，但這只是結果，而不是篩選條件。」

Google重視的 4 大特質：問題思辨、專業技能、領導力展現與文化適應性

Google不會要求應徵者的科系和職位有關，他們重視的是求職者擁有特定職缺所需的專業技能，以及在招聘過程中，確認求職者的4大特質：

1. 溝通表達與解決問題的能力（General Cognitive Ability）

這個能力是考驗求職者的問題思辨能力，看他是否能在面試過程中想出方法，題目不一定有正確答案，主要是讓面試官知道你怎麼看待問題、解決問題。

呂亞樵進一步解釋，許多人都會想追求完美答案，花很多時間思考，但其實根本沒聽清楚問題，「假設性或情境式問題，（求職者）其實可以留一點空間釐清問題，為自己抓點空檔放鬆。」

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2. 針對各職缺的專業能力（Role Related Knowledge）

不同職缺所需的專業技能都不同，評選過程可能會有不同的測試來確認求職者是否具備相應的技能。

3. 領導力（Leadership）

領導力不一定是要在管理階層才能展現，跟別人合作的時候，如果能影響他人或利益關係人的決定，也是一種領導力的展現。換句話說，這個能力是看你是否具備團隊驅動、利益關係人管理的經驗與能力。

4. 對Google文化的適應性（Googleyness）

強調應徵者是否能適應Google的企業文化，並為團隊、公司帶來更多的啟發。石啟瑞表示，這考驗求職者有沒有辦法在不確定下工作、會不會堅持用對的方式做事，或是想不想把事情做得更好，「我們希望每個人進來都能給Google帶來新的東西。」

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調整中式履歷思維：利用量化數字、用「架構」說經歷

知道 Google 選才的標準後，履歷要怎麼撰寫，才能提升錄取機率呢？

首先，英文履歷是必要的，因為 Google 是跨國企業，要具備一定的英文程度，才能與全球同事溝通與協作。然而，由於審核履歷的主管可能來自不同國家，在撰寫英文履歷時，應該要注意呈現方式，如語言表達的精準與流暢度。

再來，調整中式履歷的思維。呂亞樵表示，內容務求精準、邏輯，避免流水帳，因為這樣的履歷無法被快速理解。看履歷的人希望可以一眼看出你的專業能力，怎麼對應到工作內容，「不要只是敘述，要充分利用量化數字，說一個能展現專業的故事。」

石啟瑞補充，就算投的職位都是人資，他在投遞履歷時一定會改變關鍵字、順序，讓自己的履歷和職缺的相關性提升。換句話說，求職者要針對不同職缺需求，找出關鍵技能，並依照關鍵字來調整履歷順序，讓最相關的經驗或能力被看見。

如果真的有機會進入面試，石啟瑞建議，求職者事前可以用「架構」整理經歷，CAR、STAR 都是常用的架構法。CAR 各代表當時情境（condition）、採取行動（action）、結果（result）；STAR 則是用當時情況（situation）、做這件事的目的（target）、採取甚麼行動（action）、結果如何（result）來結構化描述經歷。

事前準備用有架構的方式說故事，可以有效減輕面試的焦慮感，「面試是一個對話，我們是想找可以合作的人進來，不是用高姿態的態度審查，過程中能穩定、自在地跟面試官對話，反而更能加分。」

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