人際｜同事總跟你恃熟賣熟？未必是有機心　而是他們重視點頭之交

人際關係是幸福和生活滿意度的重要指標：人越緊密地融入社交生活中，患病的可能性越小、壽命越長；反之，缺乏社會支持會引發過度的壓力反應，造成身體發炎、增加罹患心臟病的風險。



隨着新冠肺炎疫情爆發，因為居家隔離，和家庭、朋友一起生活的人，會花更多時間在一起；獨居的人，則更頻繁地打電話和視訊，重拾舊聯繫。不過，對於原本就不積極參與社交活動的人，會發現建立友誼比以往更困難。而喪失社交聯繫，可能帶來身體和精神的雙重傷害。

相關文章：同事｜「祝你好運」也不該說？8句話似是無害 高EQ人士卻絕不說

+ 28

牛津大學教授羅賓．鄧巴（Robin Dunbar）指出，遭遇危險時，人的適應能力取決於社會關係的豐富性和強度。這個強度的極限約是 150 人，又稱鄧巴數字（Dunbar's number)，包含外圈的 100 位朋友和內圈的 50 位好朋友；好朋友又分為 15 位密友和 5 位核心至親（像是伴侶、死黨、血親）。

堪薩斯大學（University of Kansas）教授傑夫．霍爾（Jeff Hall）研究指出，這個圈子不是一成不變，陌生人可能成為密友、核心也可能變成普通朋友。一般來說，從陌生人變成一起從事休閒活動的朋友，大約需要 40-60 小時，而想要成為密友，大約要 200 小時。換句話說，想要擁有 15 位密友，最少要投資 3000 小時。這群人即使在疫情中，也不會斷了聯繫，反而更加頻繁關心彼此。

相關文章：進步｜花時間進修不如先多閱讀 7個成長道理 30歲後一定要明白

+ 15

「弱聯繫」也是人際關係中不可或缺的一環

受到疫情影響最深的是密友以外的關係。在疫情之前，人一天的互動有 2/3 時間是面對面，它包含工作、學校或休閒。比如說，約翰固定每周六下午去體育館打球，比爾也常在那時候去，所以他們每周都會碰一次面，即使彼此沒有聯繫方式。新冠肺炎爆發，他們都沒辦法打球，這種弱聯繫就會消失不見。

霍爾提醒，最內層的社交圈提供大部分情感和生理需求，但外層圈子也很重要，它加強我們的歸屬感，像是與社區、母校、公司的連結。人的社交需求不是在強聯繫和弱聯繫中擇一，它們都會增加壽命、影響身體健康，兩者必須兼顧。

想要在疫情期間加深弱聯繫，沒有想像中困難。比如說，如果有玩網絡遊戲，並且在遊戲中有固定隊友，只要維持一段時間的互動，他們一樣會成為弱聯繫；如果不是玩家，Zoom、FaceTime、Clubhouse 等工具也能發揮一樣效果。視訊可能比電話好，沒有電話，Facebook私訊也可以。關鍵在於，要有意識地維持關係，不要中斷。

【延伸閱讀，更多同事相處建議】

與朋友成為同事後對方態度大變？ 心傷在由受她恩惠到被她嘲諷…

+ 16

溝通技巧｜總在當話題終結者？說話有這9個習慣 留不住別人耳朵

+ 25

【本文獲「經理人」授權轉載。】