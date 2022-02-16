世代差異｜年輕人不應及時行樂？一心上進　也不只得努力發奮一途

營營役役生活的你，可能早已忘記了甚麼叫作「活在當下」。而這幾年，大家又喜歡把這個概念稱作YOLO （You Only Live Once）。今天半宅職薯就和大家討論為甚麼漸趨成熟的你更應該擁抱YOLO。



由小眾態度，發展至年青人思想主流

記得讀中學時候，中文科有一篇課文是《將進酒》，當中主張及時行樂。在課堂中，班長向老師說：「我也被課文感染得希望及時行樂」。老師立即冷淡而無情的回答：「及時行樂是給年長人士的，少壯的你應該努力發奮！」

但時移世易，活在當下，及時行樂的YOLO 態度，近年又再在年輕人世界中興起。

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YOLO 生活態度

YOLO 中文直譯是「你只能活一次」。用超簡單的語言去說，YOLO 就是想做就去做的精神，當中包含活在當下；賭上一切去冒險(all in)；不甘於舒適穩定但無聊的工作；或者困於不喜歡的職業。

對於95後的年輕人，他們成長於一個互聯網普及，傳統上流階梯收窄，「發達容易搵食難」的世界。傳統的教誨，例如「努力讀書將來找份穩定工作」，對他們來說更似是浪費人生。

結果，頻頻轉科轉系、轉工轉行、成為SLASH……等等，對於上幾代來說是不務正業的做法，卻是新一代年輕人踏實地探索興趣和人生意義，充分體驗生命的做法。

及時行樂不是錯

那麼及時行樂，是不是好像我中學老師所講，是不應該的呢？

在此，我們不妨把時間軸拉闊一點。如果戰後嬰兒潮一代是為了生存而辛勞；70後和80後是為了生活而工作；那麼95後為了探索世界，追求自我實現而做認為有意義的事，便是無可厚非。

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95前可否YOLO？

走筆至此，我們不要忘了80尾至95前這一批人。這批人不少已經擁有財務安全網，有一定的積蓄，同時又有一定的社會經驗。按道理來說，其實他們更有能力去冒險，擁抱YOLO 態度。

事實上，這個年齡層的人不少已經走到人生的樽頸：事業雖然穩定，但卻上不到自我實現的層次。與此同時，他們的事業又快將接近中場，是時候來一次中場評估，「腳踏實地」的「跳出框框」探索人生的意義和興趣。而發展副業或者創業，就是不少人的選擇。

結語

YOLO 其實並不是甚麼新的概念，只不過上幾代香港人在營營役役的生活之中把它拋諸腦後。腳踏實地，並不單單只有每天上班下班的傳統打工仔生活方式，更可以是在有能力下冒險，追求達至自我實現的境界。

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