【搵工】上乘級CV要符合3大準則　關鍵：用短時間證明你值得獲聘

一般來說，英文的履歷多半只有一頁，而中文介於1–2頁之間，再多就是考古學了，千萬不要把祖宗十八代跟你的人生日記全都寫上去，這絕對是無效的。一份好的履歷多半具備三大特質

寫出好履歷3大準則：

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一份好的履歷多半具備三大特質：版面易讀、用詞精準、頭尾呼應

這三個準則可以做為每次寫完履歷的審查標準：

1. 版面上能不能一眼就看到需要的資訊？ 2. 每個寫出來的資訊是否相關且明確說明 3. 列出的內容是否都能對應且有實例及績效佐證

當然，錯字、標點符號、多出來的空格這種基本應該注意的細節，當然也是重點之一。

相信大家應該都有聽過類似的說法：

．科學驗證，HR平均如何花6秒看一份履歷？ ．HR平均只花8.8秒看一封履歷！ ．履歷時間僅1分半！ ．企業老闆偏好這3個星座。

事實上，無論花多少時間，這些研究報告要告訴你的其實都是：請在有限且短的時間，證明你是適合的人。

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+ 5 + 4 + 3

上面的道理相信大家應該也都能理解，HR今天工作開缺勢必就是有需求，平時有其他工作要做，現在又要招聘空缺職位，可想而知時間寶貴。再加上如果是個熱門職缺，那麼競爭者眾，光要把履歷看完就得好上大半天的時間，對於招募的企業而言，唯一的目的就是找到適合的人選，而且要又快又準。

在這樣的狀況下，請把握一個核心原則：不該寫的就丟掉，只寫重要的東西就好。有一句俗諺叫：「一個蘿蔔，一個坑」，我明明是要找行銷，你寫你打籃球很厲害；我需要的是工程師，你告訴我你是班上系學會的公關長。這些經歷都很好，也都很珍貴，但請把他們擺在正確的位置上，再正確的資訊擺在不對的位置上，在這個回合裏，它就是不正確的。

簡單來說，很多時候不是你不好，而是你沒有用正確的方式讓自己被看見。

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準則一：版面易讀

切記一件事情，少就是多，在精不在多。要判斷版面是否易讀，有幾個簡單的方式，拿起來5秒鐘內能不能找到你是誰、聯絡資訊、是否有與職缺符合的資訊（例如：關鍵字、經歷）、履歷分了哪些欄位，會不會不知道從哪讀起？

如果有上述這些症狀，那就代表，你的履歷應該要打掉重練。讀完了大致的內容之後，你要思考的是：HR或是面試官，能不能馬上找到他想要的資訊。其實概念很簡單，既然我都開出職缺需求了，我會期待這個人的履歷要不就是有相關經驗，不然就是符合我開出條件的人，因此你必須再另外花時間確定這些重點資料是否有被看到。

那，版面的美觀會影響嗎？答案是不會。

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準則二：用詞精準

何謂用詞精準呢？我直接舉例會是最快的，在新鮮人的履歷常常會見到類似的寫法：「曾在許多企業實習過」、「參加許多競賽」、「得了不錯的名次」。

請問是在哪個企業呢？如果真的很多，請你寫出那個會讓你驕傲、值得或是大家都有聽過的企業。就算真的沒有，你把企業名字寫出來，多半可以直接知道你在什麼產業待過。參加許多競賽，如果你不寫出來是什麼樣的比賽，要是有人也寫參加許多競賽，但他是廚藝競賽、朗讀比賽這些不相關的比賽，要是看得快一些，不就無法看出你們的差異了？

諸如此類的寫法非常的多，這個狀況非常常見，有時候一不留神就會寫下去了。另外，要讓用詞精準還有一個好方法叫做「量化」，例如：舉辦超過100人的迎新活動，獲得10萬補助金額、談成3家商店的贊助。

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準則三：首尾呼應

這點算比較細節的東西，做得好也是會加分的那種。很多履歷喜歡在上方加入一段簡介，例如：我的個性樂觀，細心負責任…. 在每個職缺及公司文化中，需要特質的人固然不同，也會註明每個職缺希望的特質，在簡介時直接表明自己的個性，是一個好的起手式，但往往就會遺漏了這一點。

為什麼不在下方相關經歷裏面，加入能夠展現你這些特質的說明呢？這也是新鮮人在缺乏履歷時，可以用的一種偷吃步，我要應徵細心的工作，那我就去找我過去活動經歷裏面，可以襯托出這個特質的事件。

再舉個例子，很多學生會擔任學校助教的工作，工作內容繁雜，主要是協助教授備課、提醒同學及處理行政事務等。大部分人會直接寫：ＯＯＯＯ大學 ＸＸＸ課課程助教，協助教授處理課堂事務。這樣寫固然沒錯，如果你想要追求精準，就回到上面的準則二。若是想要頭尾呼應，你則可以寫說提醒教授每堂課程進度及確認課程教材。

雖然這不一定是最好的寫法，但比起上面的那句話來說，下面的敘述更為具體，也能夠隱約知道你是個細心且負責任的人。

以上三個準則是我從眾多履歷中，歸結出來的三個結論，希望對大家有幫助。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Yo Chen 宥勳，原文：履歷Ep.1｜新鮮人也能寫出一手好履歷：寫出好履歷的三個關鍵】

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