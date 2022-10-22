無印良品5款辦公室收納好物　亞加力儲物盒、文件格打造日系簡約

面對亂糟糟的辦公座位要怎麼提起勁呢？只要花一點時間把雜物整理好，就能為生活帶來不一樣的轉變喔～



這次編輯整理出5款無印良品的「辦公室收納好物」來跟職場人們分享，打造日系辦公室美學就從現在開始！

5款無印良品辦公室收納好物推介（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. PP桌面整理格

職場人們也有過「打開辦公室抽屜發現裡面的物品雜亂無章，想要找個釘書機也找了老半天」的經驗嗎？編輯推薦的第1個好物就是「PP桌面整理格」，總共有4種規格，讓你找到最符合抽屜的尺寸，如果覺得隔層不夠，還另有「專用隔板」能製造更多的收納分隔喔！

2. PP三層收納抽屜

編輯推薦的第2個好物是「PP小物收納盒」，分成3層和6層兩個款式，可以收納各種文具小物，這樣就不會讓雜亂的桌子影響到自己的心情囉！另外，3層款還能依照需求橫放或直放，打造出專屬於自己的收納方法。

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3. PP直立式文件格

辦公桌上怎麼能少了文件格呢？編輯推薦的第3個好物是「PP立式斜口文件格」，不論是書籍、資料夾等都可以用它來收納，加上斜口的設計也非常方便拿取。半透明和白色調兩種款式，都能讓職場人們的辦公桌看起來煥然一新喔！

4. 亞加力可堆疊桌上儲物盒

編輯推薦的第4個好物是「亞加力可堆疊桌上儲物盒」，可以當作筆筒及迴紋針、長尾夾等的收納盒，透明的設計讓物品一目瞭然，搭配「專用托盤」還可以固定3個亞加力盒。另外，編輯還發現它能夠當成公仔展示盒使用喔，這樣就不怕把扭蛋公仔弄丟了（笑）。

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5. PP文件格

編輯推薦的第5個好物是「PP文件格」，可同時收納各式文件夾，放置在抽屜內或桌邊都不成問題。外側設計的孔洞在拿取上也相當方便，讓職場人們騰出更多的辦公空間，建議在盒外部黏上標籤紙註記，更能加快物品尋找的速度喔！

以上5款無印良品的辦公室收納好物，職場人們覺得怎麼樣呢？編輯私心最愛「PP三層收納抽屜」喔～

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