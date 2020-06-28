在每日留在比屋企仲要長時間的辦公室，花點心思裝飾改造一下，心情開心啲，效率自然高！今次介紹六款超實用的辦公室小物，不管是社會新鮮人還是職場老手都非常適用～

六款超實用辦公室小物（點擊下圖看清！）

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1. 靠墊

在凳椅上加個靠墊或者坐墊，可矯正坐姿。（shlab.com.hk）

在辦工室是一個久坐的地方，坐得舒服是有效率工作的首要條件，在凳椅上加個靠墊或者坐墊，貼合返脊椎嘅線條，矯正坐姿，減少受力，坐幾耐都唔使擔心腰骨痛啦！

用了坐墊還可以避免蹺腿坐，不由自主挺直腰背，選擇有記憶棉的靠墊搵到最舒適的角度，仲可以唔怕它會變形。

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2. 加熱杯墊

買個加熱杯墊可以保持着杯咖啡一直暖笠笠啦～（ezbusy）

相信番工嘅你每朝都會飲杯咖啡提提神，下午就飲嚟保持頭腦清醒，但無奈擺一陣就凍哂，成日走去Pantry加熱水麻煩，擺個熱水壺係自己枱又好似太誇張，買個加熱杯墊可以保持着杯咖啡一直暖笠笠啦～

衣家好多都係USB電熱保溫杯墊，放係電腦隔離剛剛好，全部小電器在網上都有得買，可以直接寄到辦公室，方便快捷！

3. 電腦支架

近期賣得火熱的電腦支架簡直就係辦工室的必備神器！（creatify.store）

近期賣得火熱的電腦支架簡直就係辦工室的必備神器，因為工作枱面普遍較低，長時間低頭打字，久而久之頸椎就會慢慢開始變形，影相著衫都會變得好唔靚㗎啦！

市面上有主打護頸、收納、增高等提倡各種功能性嘅支架產品，把筆記本放上去，視線剛剛好，有助舒緩頸椎和膊頭嘅疲勞感。

4. 補妝小物

長期吹冷氣風低下，皮膚水分不斷被抽乾，淡淡的上班妝容在午飯時間後就漸漸消失，不少女生為了維持好氣息都會定期補妝。在辦公枱上擺塊細細的鏡、面油紙、潤唇膏、護手霜等、咁就唔使擔心突然要出去見客，靚足成日～

選擇自己一種喜愛的香味，慰勞下自己的身心，做嘢個陣壓力都少啲！

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5. 綠色植物

在辦公室長時間眼晴只盯着電腦，難免產生枯橾鬱悶的感覺和造成眼睛疲勞，所以在辦公室擺放些綠色植物、盆栽、花卉，為乏味的工時增添小樂趣。小清新植物不單讓人心情放鬆愉快起來，還可以淨化辦公室悶焗的空氣，讓上班日過得更精緻多彩！

忙碌的大家可以揀生命力頑強的迷你小仙人掌，方便打理，唔洗每日幫它澆水，看一眼心情都變好。

6. 桌上收納小物

用文件夾將文件紙張歸納分類，需要時就立即找到，其他小件就用收納盒放好，而且市面上的產品設計時尚，看着都少女心爆棚！ 工作枱擺放得整齊清潔，工作空間變大，有助增加集中力，做嘢快啲，準時放工冇難度！

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