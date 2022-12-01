辭職｜這樣的公司值得你賣命嗎？出現這10個狀況　無慮即走吧！

多數人都渴望在工作中找到成就感，希望可以愈做愈好，逐步接受更大的挑戰，一旦發現自己長時間備受壓抑，無法施展長才，可能就到了需要壯士斷腕的時刻，該辭職另謀他路了，否則，只是繼續浪費時間而已。



對此，Forbes 專欄作家 Liz Ryan 列舉了 10 種情況，有助判斷你是否處在錯誤的崗位上、是否正在浪費你的才華。

適應不了公司的人與事，不代表是一種失敗，早點離開可能會更好！（按圖了解）

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1. 公司不求新求變

你的工作始終一成不變，雖然你一直被灌輸著這份工作有很多學習機會，可是對你而言一直沒有任何突破的空間。

2. 主管不喜歡嘗試新路

你的主管不願意嘗試任何可能有助改善當前工作的新方法，或採納任何創新思維，只願意繼續走老路，一條路走到底。

3. 你多次說服老闆改變但都失敗

Liz Ryan 說，其實職場中 99% 的變革會失敗，不是因為員工拒絕改變，而是主管。

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4. 你對自己的工作抱有更大的願景

你想到許多辦法，可能有助於改善公司的顧客服務，甚至有助公司帶進更多收入，你可能多次呈報上級，卻都毫無下文，最後，你知道自己即使有再多想法，只要還在這個崗位上，它們就只能永遠不見天日。

5. 你是團隊中唯一一個「不滿者」

你認為你的同儕們都已麻木、滿足現況，你是唯一一個希望能夠喚醒主管，讓主管願意放眼未來、構思未來的人。

6. 沒有同儕可以見賢思齊

你環顧工作範圍，發現沒有任何人可以做為你進步的榜樣，你已經太過熟悉。

7. 你朝思暮想自己能待在一個鼓勵創新的團隊

你希望自己可以進到一個開放的環境，鼓勵創意、認可員工發揮才能的貢獻，因為這讓你感到自己是有價值的，而現在的工作完全不是這樣。

8. 工作不會有任何改變

你發現就算自己待到 2019 年，眼下這份工作也不會有任何改變、任何可以讓你嘗試新路的機會。

9. 週日倦怠

每到周日晚上，你都會深思自己隔天到底要不要去上班，到底這份工作有沒有意義。

10. 直覺厭惡

你的直覺告訴你就是恨透了這份工作。相信你的直覺吧。

Liz Ryan 也提醒，不要為了「一份工作至少做一兩年」而苦熬在自己受不了的工作上，你的才華不該被埋沒，不要再浪費時間了。

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