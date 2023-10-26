搵工｜見工本質就是一場「比較」！不懂揣摩HR心態　等同宣佈讓賽

從過去在大學找實習、畢業找正職、跨領域轉職換新工作，期間我看過無數篇文章，告訴我們人資是如何篩選履歷、我們要如何從面試中脫穎而出，但至今為止，我很少對哪篇求職文章特別有印象，至今也很難用幾個通用原則，為大家整理出公司決定錄取你的關鍵因素，我想其中的原因，就是多數求職文章寫的內容都過於隔靴搔癢或列出過多理由導致模糊焦點，反而沒直接點出面試官內心最在意的事，所以這些文章我常當下充滿期待去閱讀，看完後卻很少在心中留下任何波瀾。



直到我最近聽到財報狗其中一集的Podcast內容：【達人聊投資】投資研究員養成記——傑出研究員的必備特質和能力。內容雖然是以財報狗公司的投資總監Sky 與主持人威宇，分享他們公司內部是如何決定，哪些實習生履歷看完了想邀來面試，與在面試過程中，如何判斷是否要錄取，但講的非常精明扼要，其中的面試判斷準則更讓我點頭如搗蒜，強烈呼應我過往的求職經驗與曾當面試官的心得。

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因此我透過這集Podcast內容，為大家整理出2個關鍵準則與結合自己的求職經驗，不論未來你要找實習、投履歷、準備面試、申請研究所，狠狠記住下面這2個錄取準則就夠了！

錄取準則1： 你是優秀還是平庸，沒有絕對值，都只是「比較」出來而已

沒錄取不是你不優秀，而是你跟其他面試者都差不多

我們對於優秀常有一套既定標準，但在求職市場中，優秀沒有絕對，而是透過比較出來而已。如：你是海外一流研究所畢業，或許你以為在台灣求職競爭力應該很大，但因疫情嚴重，許多海外研究所畢業的學生、甚至是多年海外工作經驗的人也紛紛回台，跟你一起競爭同一份工作，你以為的優秀，在面試官比較之下，就只是一般水平而已。而即使你以為自己能力很平庸，但換到另一間公司，你也可能變成他們夢寐以求的人才。

常常看到網路上一堆文章，歸納各種大家覺得面試很順利，卻沒被錄取的原因，原因五花八門，甚至是老闆不喜歡你的星座也是一個理由，但當我們看多了這類的文章，反而容易在求職過程中迷失自己、搞錯準備方向、對自己失去自信。因此建議大家與其鑽牛腳尖思考自己不夠好，不如掌握求職市場「比較」這核心準則就好。當你覺得自己面試中表現超好，卻沒被錄取，常常不是你準備不夠好，而是剛好有人比你更優秀而已，知道這點後，你就不會再迷失在失敗中，而是能勇敢且自信地準備下一場面試。

徵才頁面上寫的加分項，到底重不重要？



常常我們在看徵才頁面時，許多公司都會列出加分項目，如：多益900分以上、具備xx證照、提供行銷作品集，這些條件最後到底是必要或加分，其實都只取決你那次跟你一起競爭的求職者，是否也都有這些條件，如：在財報狗的實習生徵才，其中提供自己寫的產業報告是一個加分項，但在實際篩選面試者時，是否有提供產業報告幾乎成了被邀請去面試的必要條件，因為最後一半以上求職者都有提供產業報告，而公司原本規劃的加分項目，也變成後來的必要項目，這也是比較出來的結果。

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錄取準則2：你是否有展現與眾不同的自己

懂的努力還不夠，在職場上，選擇比努力更重要

我們常常為了取得夢幻工作的面試門票，在大學時犧牲玩樂時間，投履歷去各大公司實習，努力增加自己的競爭力，但主持人威宇在本集分享時，說他看到非常多的求職者，特別是許多台、政大商學院的學生，履歷上都有許多份實習經驗、豐富的社團經驗，但對他篩選履歷而言，卻一點加分效果都沒有。

因為多數人其實都是去差不多的公司實習，當他看到這些公司名稱不斷出現時，只會給他一個印象：「原來這些投資公司收這麼多實習生。」而社團經歷也是同樣的道理，若每個人都參加類似的社團，在面試官眼裏，你跟其他求職者其實沒甚麼兩樣。

有着不一樣的經歷、展現與眾不同的自己，往往才能勾起面試官的興趣，想找你面試聊聊。

Podcast 聽到這一段時，也讓我想到大學時最深刻的一次實習面試，至今我都還記得那場面試大小細節。11位面試者，8位來自台大、2位政大、1位清大，採團體面試進行，因同個問題每個人都要回答，所以每個問題的答案，我都可以聽個10遍，但幾乎每一題，我都只有聽到不到5種不同的答案。當時每位台大的面試者，幾乎都參加同個社團、舉辦過同一個大型活動、連最挫折的經驗，每個人的答案也幾乎大同小異。那時面試當下我的心情，應該就跟主持人威宇在看大家履歷時，有類似的感受：「怎麼每個人都長一樣呀！」

同時威宇也分享，雖有一個求職者沒有任何投資經驗、也沒提供產業分析報告，但他還是找他來面試，因為他在大四時，就跟朋友創立出版社，並洽購國外書籍的版權，連書的排版設計也都規劃好了。這樣的經歷雖跟投資關聯性不大，卻深深吸引住威宇的目光，想邀他聊聊為何想加入他們。

但那位同學的獨特經歷，能成功吸引到威宇的目光，我覺得背後原因有二。首先，財報狗求職者的同質性可能很高（如：商學院學生、參加過證券研究社、在證券公司實習過…)，因此履歷中終於出現不一樣背景的求職者，讓面試官的目光多停留幾秒。其次，創立出版社基本上就是創業了，而財報狗也是間新創公司，因此那位同學的經歷，或許也符合財報狗偏好人才的人格特質，但其他公司是否都會喜歡這樣的經歷，就很不一定了。

有着獨特的經歷，雖不是能在面試中脫穎而出的必要條件，但卻是讓面試官在你的履歷多停留幾秒的絕對條件。

像財報狗威宇這集舉例，有獨特經歷而成功拿到面試或錄取的案例，在網路上其實比比皆是，但這邊也跟大家分享自己的實際「失敗」案例，讓大家不要陷入成功者的倖存者偏差。我過去在大學期間找實習時，常會把腳踏車環島的經歷放進履歷中，強調自己熱愛挑戰、團隊合作、溝通協調的能力，但自認環島這樣「獨特」的經歷，卻幾乎沒在面試中吸引到任何面試官的興趣。10場面試大概只有一場，會有主考官主動詢問我環島的過程，其他場面試，即使我在自我介紹時，把環島經歷講的口沫橫飛，通常也不會有人追問下去，而是在面試結束時，吸引到其他面試者主動找你搭話聊天。

不論你現在是學生或是社會人士，未來你都可以試着思考，當你想要參加一個社團或學新技能時，是真的覺得這東西能幫助自己，又或只是人云亦云，跟隨別人的腳步而已，若是後者，相信看完這篇文章你會發現，有時選擇比努力更重要。付出很多努力與時間的你，在履歷上呈現的樣子，或許還是跟別人沒有甚麼不一樣，面試官花幾秒鐘看完履歷，在幾秒後也就忘你和上一封履歷的人有甚麼差異。

面試官不錄取你的理由有千百種，但內心真正不錄取的原因通常就這兩種

從學生時期到現在，面試至少有50次、在新創公司工作時，也曾為公司面試過不少人，曾以為自己是面試者時沒被錄取，或當面試官刷掉別人時，每次理由都不太一樣，但自從聽了財報狗這集的Podcast內容：【達人聊投資】投資研究員養成記——傑出研究員的必備特質和能力，才意識到原來每封履歷、每場面試，決定是否通過面試官錄取，不就是面試者比較起來，誰表現與經歷比較好、誰比較與眾不同，讓主管從茫茫人海中留下印象、引起興趣來找你聊聊而已。

表面上面試官不錄取你的理由有千百種，畢竟實話總是傷人，不錄取你的理由總是多少包裝過，但其實他們內心真正不錄取你的原因通常就這兩種而已：

你是優秀還是平庸，不是你過去多努力、學歷多亮眼，一切都只是「比較」出來而已，你沒錄取不代表你不好，只是那次的面試有比你更優秀的人。

你是否有成功展現與眾不同的自己，還是跟其他面試者幾乎一模一樣，讓面試官一下子就忘記你是誰，當然錄取名單也不會有你的名字

最後再次推薦大家都能去聽聽看那集的內容，裏面也會更詳細介紹一些，他們覺得投資最重要的事、熱忱是怎麼看出來、從你一年看幾本書，他們可以觀察出甚麼，完全是不藏私從面試官觀點分享內容！我也衷心希望這篇文章能成功激起你心中的波瀾，讓你能掌握核心的求職2原則，並分享這篇文章給身邊因求職而苦惱的朋友！

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