搵工｜履歷怎寫更吸睛？調查：擁有「一技能」9成僱主都想聘用你

一份能夠脫穎而出、獲得面試官青睞的履歷，究竟應該具備哪些元素？《CNBC》從就業平台 ZipRecruiter 的統計中發現：93% 的僱主都認同「軟技能的展現」，是一位面試者最後是否受僱的關鍵。儘管不同職位所需的軟技能，或多或少有些差異，但其中最受最企業重視者，正是長青的工作職能：「溝通力」。



隨職場與時代改變，溝通力需要持續進化

ZipRecruiter 總共整理出當前企業重視的 8 項軟技能：溝通力、調度能力、時間管理、專案管理、分析思維、獨立工作、靈活彈性、顧客導向。可以發現，溝通力這個長期討論不退燒的議題，之所以能位居企業主心目中的第一，是因為隨着職場環境大幅變動，它也需要定期更新、與時俱進。

《CNBC》表示最顯着的差異之一，是過往溝通相關的培訓、技巧，大多建立在面對面的基礎，包括怎麼與部屬進行績效面談、如何跟客戶談判，甚至要懂得觀察他們的表情和動作，研讀背後的情緒。但現在許多交流場景，轉為線上或更複雜的混合情境，得學會不同以往的溝通策略，才有辦法正確且有效率地傳遞訊息。

相關文章：生成式AI席捲職場！這「15種技能」越見重要 及早掌握保持競爭力

+ 18

另一個面向是團隊需擁抱多元性。像是不少主管困擾的管理任務，是怎麼和新世代的成員、部屬相處，所以當工作者能證明自己，具備與不同世代、類型的人，都能好好溝通的實力時，自然擁有更強的競爭力。

至於其他軟技能，其實也會發現是為了因應快速變動的職場，例如彈性、分析思維是要配合趨勢、靈活調整決策，時間和專案管理則更側重能否同時處理多樣任務，轉換自己的工作樣態。

麥肯錫顧問公司（McKinsey & Company）也印證了上述的論點。研究指出到 2030 年，確實目前各產業的編制中，依然最需要有人研發各種創新的技術，但這類工作者數量不會太高。社交、情緒以及需高度認知（例如創造力、批判思考等）的工作任務，則是緊接着成長最快的任務。他們又調查美、英等七國的 3000 多名高階主管，同樣發現他們認為未來最需要的技能，集中於溝通、同理心、團隊合作。

軟技能更能帶得走，轉職時可以這樣盤點

因此，對於轉職者而言，在既有崗位培養這些職能，未來才有機會帶到下一份工作。知名線上學習平台 Coursera 便將軟技能改稱為「可轉換技能」（transferable skills），正是源自它們能被工作者帶着走，尤其跳到與當前較無關連的職位、要表示自己有能力勝任的情況時，這成為最好的說服證明。可轉換技能涵蓋範圍很廣，Coursera 指出其中有 6 項最具共通性與廣泛適用性：批判性思考、問題解決、適應力、團隊合作、專注細節、管理能力。

很多人可能會困惑，日常的職責、流程，真的有發揮這些可轉換技能嗎？Coursera 以「團隊合作」為例，一位在熱門餐廳工作的服務員，必須在不斷上門的客流壓力下，與內場廚師、清潔人員等相互配合，才能成功出菜、讓客人享用美食。這與產品團隊中 PM 發揮的職能，也許存在相同的溝通技巧或和他人相處的方法。

Coursera 也提供了辨認自身可轉換技能的簡易流程：先選定 10 個你能想到的類別，接着針對它們寫下你在工作中具體使用的情境、方式，如果想法不多，可詢問身邊的同事或朋友，提供客觀的觀察。再來從中選出 5 項「對自己完成工作目標最有幫助」為標準並排序，記得不是「你最擅長」，而是影響力最大，就能寫上履歷，成為最棒的亮點。

【延伸閱讀，更多搵工、面試建議】



搵工｜蓋茨分享48年前個人履歷 專家稱內容有3大亮點及1個缺點

+ 10

履歷｜漁翁撒網也應專業點！犯上4大寫CV毛病 印象分立即清零

+ 12

【本文獲「經理人」授權轉載。】