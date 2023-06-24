買樓｜首次置業8成按揭 還款期20年或30年好？網民這樣建議
撰文：風傳媒
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買樓不是一筆小數目，尤其是對首購族而言，好不容易存到首期，後續還得負擔龐大的貸款，通常房貸能貸款8成，但分期年限各家不同，不少人都會在這關卡住，就有一名首次置業的女網民在網上發問，也吸引過來人熱心解答。
這問題對很多初次置業的打工仔來說，是一條足以影響未來生活及事業計劃的問題呢！（按圖了解）
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30年、20年按揭怎麼選？兩派網友掀論戰
事主在Facebook群組「買房知識家A你的Q」發文，表示自己幸運找到喜歡的房子，加入首購一族，並詢問多家銀行後確定，按揭可以貸到8成，但對於分期年限，她猶豫要分20年期還是30年期還款，焦急上網求助，「兩者該怎麼選擇？」
文章曝光後許多網民紛紛加入討論，多數人選擇30年，認為可以維持一定的生活水準：
．「我選30年期，負擔比較低，反正有錢就多還」
．「我會選30年期，通脹之故，錢會越來越小且也可部分或全部提前還款，節省利息」
．「30+3年寬限」
．「30年啊～還款期限越長越好，反正有錢就還本金，實際上也不會真的還滿30年啦」
．「選擇30年會比較好～而且30年的房貸跟20年的房貸繳起來還是有感的，利率如果差不多，其實就選你喜歡的銀行」
不過也有網民認為，20年可以強迫自己儲蓄，且越早還清貸款越好：
．「20年可強迫儲蓄，越早還清貸款不是比較好？」
．「及早還完一身輕」
．「我是今年初買房，我選20年期，供妳參考」
．「20年，繳完還有機會再買第二間」
．「有能力的話就選20年期，想維持一定的生活品質，就選30年期」
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：首購族房貸8成，問「還款20年或30年」哪個好？內行人一致選它】