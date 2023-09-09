如何請主管、同事幫忙討喜不失禮？8種職場請託術讓你人緣爆燈！

職場上的溝通交流多半是為了讓工作進度更順利，倘若職場人們手邊有工作事務想麻煩對方的時候，會怎麼開口呢？



本篇編輯文章將分享《害羞內向的人，這樣說話增加好感度：180個模擬句實際演練，讓你學會看場合說話，不白目、不踩雷》的書籍，跟著編輯的腳步，一起學習「8種工作上請託的說話技巧」吧！

8種職場工作請託術（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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工作上的請託

1. 有急事想找上司商量，但他看起來很忙

當上司或是工作前輩正在忙碌時，若想要佔用他的時間，應該先說明商量的內容或是佔用的時間長度，例如可用「不好意思你正在忙，但關於OO的事我想請教你的意見，方便打擾你OO分鐘時間嗎？」編輯建議可以在語句後段，加上佔用對方的時間長度，助於雙方溝通上更有效率！

2. 想要延長報告書的截止日期

倘若工作無法在截止日期前完成時，無論如何都必須清楚說明理由，編輯建議可說「由於OO的緣故，能不能將報告的截止日延到OO日？」，如果對方能接受，就會答應職場人們的請求，並且在說明完理由的後方切記補上幾句感謝體諒、道歉的語句，讓對方感受到你的歉意。

3. 想要獲得上司的慰勞、鼓勵

每日頻頻加班、好不容易業績達標想獲得上司的慰勞及鼓勵時，該怎麼開口比較好呢？編輯建議直接說「為了你我拼盡全力」或是「多虧你終於達到目標」，對方往往會套用對話模式，反射性地說出「你做得很好！」甚至偶爾還會大方給出績效獎金呢！

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4. 進行考核時，想知道上司或對方的更多評價

相信普遍職場人們的公司，每年都會經歷業績考核的階段，如果想詢問上司主管更多評價建議時，建議以「不知道公司對我有什麼樣的看法呢？」或是「我還有哪些地方需要改善呢？」等委婉的方式詢問，如果直接詢問上司「請問你是怎麼看我的？」會給上司一種對他的評價有所不滿的感覺，對方聽起來的觀感會不太好。

5. 在工作忙碌期間，想請假去旅遊一週

想請假的時候，建議職場人們用合於人情義理的理由，像是「我想去旅行，作為我們ooo紀念日」或是「帶父母去旅行」等，編輯曾經就以趁疫情緩和期間，想帶爸媽去走走，主管不僅允許給假，還稱讚員工很孝順呢～與其掰出不合情合理的理由，不如坦白從寬！

6. 想要上司帶你一起去喝酒或餐敘

職場人們有過和主管們參加應酬餐敘的經驗嗎？其實不少上司階層的人擔心下屬喝酒後，容易做出些浮誇的舉動，因此多半喜歡由下屬主動表達參加意願，編輯建議倘若職場人們想參加應酬餐敘時，可主動向主管提出「自己想多聽工作上的事情、想抱持學習的心，禮貌詢問這次聚會能否帶你去」，更理想的是表示可以和大家分攤費用唷！

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7. 想請下屬修改文件資料

Z世代工作觀最看重平起平坐的關係，職場上千萬不能有上司要求下屬做事是天經地義的態度，無論如何都應該先表達感謝，編輯建議可說「這份資料謝謝，做得很好，可是這裡應該是OO才對，麻煩修改一下」，且務必在要修改的內容說明清楚或是加以示範，避免下屬內心會有滿滿疑問。

8. 寫電子郵件詢問事情期望對方收到答覆

經常以電子郵件作為聯繫的職場人們，要特別講究措辭淺顯易懂，與其拐彎抹角不如直接表達內心想法，編輯建議若想寫電子郵件詢問事情期望對方收到答覆時，可在信件內註明「關於OO一事你能答應嘛？很希望能獲得你的答覆」，倘若對方過了兩三天都沒有回覆，後續可再用電話追蹤狀態唷！

以上分享「8種工作上的請託說話技巧」，職場人們覺得哪個最受用呢？其實只要用客氣又委婉的語氣請託，不論上司前輩或是職場同事們都會很樂意互相幫忙唷！

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