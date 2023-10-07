8種外星人同事你遇過幾個？座位堆滿垃圾、大聲講電話哼歌極討厭

職場裡總會遇到形形色色的人，其中有值得我們學習效仿的對象，也有避之唯恐不及的人，同事間的相互忍讓、上下屬間的隔閡、跨部門間的競爭猜忌等都是在所難免的。面對這些讓你頭痛不已的人，不妨把他們想像成來自別處的「外星人」吧！



這次編輯要推薦《同事都是外星人》一書，裡頭一共整理了職場常見的82種外星人，除了搭配寫實又逗趣的插圖外，對於這些難搞的外星人同事，作者也分享與他們身、心、靈對抗教戰手冊，這次編輯就摘錄了其中的8種，趕緊看下去！（笑）

8種超乞人憎外星人同事！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 很會裝忙星人

第1種是「很會裝忙星人」，這類型的外星人同事總是表現出很忙碌的樣子，但實際上他的工作量根本沒這麼多，通常他們不是工作效率太差導致事情真的處理不完，就是為了保護自己不讓上司再交代額外的任務！面對這種愛裝忙的外星人同事，建議可以先盤點對方手中的工作，讓他無地遁形、不再找藉口。不過，編輯認為這種同事還是少請他幫忙微妙，效率差和沒幹勁的性格反而容易拖累你。

2. 閒著沒事還加班星人

第2種「閒著沒事還加班星人」也是非常讓人受不了，明明工作已經完成卻又不甘回家，不是待在公司假裝忙、耍廢，就是一直找附近同事聊天，不知道是為了騙取加班費還是想要干擾同事，有時聊天聲音過大還會接連影響其他人。面對這種喜歡假裝加班或是自己工作完成就拼命干擾其他同事的人，作者建議最好的方式就是避免與他們對到眼，當他們來找你說話時一定要馬上回覆：「我現在有點忙」，因為一旦與他們對上一句話，之後便是滔滔不絕難以割捨啊！

3. 消息比人事還靈通星人

第3種常見同事則是「消息比人事還靈通星人」，他們總是有辦法掌握公司任何第一手消息，包含八卦，而他們的口頭禪通常是「不要和別人說哦」，但消息卻是越傳越開！面對這類型同事，各位職場人一定要謹記兩件事，一就是不要輕易告訴他們事情，不管是自己的還是他人的，除非你希望這件事眾所皆知；二則是好好善用他們如諜報戰般蒐集資訊的能力，藉此掌握對自己有利的資訊。不過也提醒大家，不要因為知道太多而被感化成同類型星人哦。（笑）

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4. 被罵就辭職星人

如果你在職場上屬於管理階級，那麼對於第4種「被罵就辭職星人」一定也越來越有感，只要一對他們有所指責，可能隔天桌上就會出現一封辭職信（或是訊息？），這種現象在年輕世代中也是越來越普遍，因為資訊透明、變化快速，年輕人普遍穩定性不高，有時一受委屈就負氣離職。對於這種外星人職員，也不能完全放任不管，建議管理階級可以先理性地告訴他們缺點、哪裡做不好，再給予感性地安慰及鼓勵。（責罵完後再給糖吃還是具有彌補功效的）

5. 萬事怪環境星人

第5種同事則是最怕與之一同執行工作任務的「萬事怪環境星人」，只要任務失敗、工作不順時，他們第一個反應就是「卸責」，怪環境公司太差、怪上司沒有領導力、怪組員無能或下屬效率差，總之他們絕不可能檢討自己！這種外事怪環境的同事通常已是根深蒂固，也難以聽進別人的箴言，因此同事關係不可避免，但能避免一起工作就盡量逃吧！有能力的人在任何情況下都能發揮實力，對這種外星人同事只能將其作為負面教材來警惕自己。

6. 座位山崩星人

第6種為「座位山崩星人」，辦公桌上文件堆積如山，時不時還能從中挖出昨日吃剩的午餐盒、上週未吃完的餅乾袋，仔細瞧他的桌面還能發現許多未清的灰塵、油漬，不過最可憐的還是坐在他附近的同事，因為需要時刻擔心座位山崩或是出現可怕生物出來覓食！（這個就不需要細說了吧？）對此，各位職場人可以溫柔提醒同事定期整理辦公桌有助於工作效率，或是如作者所說，趁他們離開座位時將山頂文件放到他們的椅子上，待他們回來之時再跟他們說剛剛文件倒了我幫你撿起來，讓他們意識到自己應該要清理桌面了！編輯也推薦一招，可以釋出同事關懷：「你看起來好像很忙、桌上都沒時間整理的樣子，要不我幫你吧？」也許對方就會意識到這問題囉！（與其每天期許對方整理辦公桌，不如親自幫他整理？）

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7. 製造噪音星人

第7種編輯統一整理為「製造噪音星人」，這族群種類非常龐大，包括：喜歡在走廊、辦公室等公共空間徘徊講電話星人、鞋跟太響星人、耳機漏音星人，或是嗓門很大、手機＆鬧鈴總是一直響的人，這類型的同事可說是全年不休、噪音生產力比工作效率還高的人啊！（嘆）作者在此書也分享雖然這些行為使人焦躁，但換個想法，或許可以從中認識到這位同事，像是從他聽音樂的類型了解他的本性，從講電話的內容猜想他正在與誰對話等，不要專注在那個噪音之中或許就沒這麼惱人了！

8. 炫耀人脈星人

第8種則是喜歡「炫耀人脈星人」，除了總是把「ＯＯＯ我認識」、「我跟ＯＯＯ很熟」等掛在嘴邊之外，也很喜歡炫耀自己擁有的東西、事蹟或生活小事，甚至完全不會看臉色地滔滔不絕，但實際上對方可能不把這些當回事！還有一種也是職場上常見的「話當年勇星人」，尤其最常出現在上司階級，喜歡說自己過去怎樣努力、多麽厲害，並藉此要求下屬依樣畫葫蘆。對此，除了從他們過去的經驗挖掘出可學習的部分之外，剩下的就盡量以「讚美」的口吻帶過便可。

以上編輯精選的8種職場上最常見的外星人同事類型，在工作忙碌之餘，各位職場人不妨細數一下自己現在身處的公司，已經登場了哪些外星人品種呢？（笑）雖然我們無法避免這些難搞的同事，但可以試著換個心境一掃職場壞心情！

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