見工｜咖啡杯竟成取錄與否關鍵？他設下隱藏關卡　觀察求職者表現

面試時常為「求職者」面臨的重要關卡，除了原先履歷上所寫的過去經歷，面試官額外提問的問題更是關鍵。



根據外媒報導，雲端會計軟體「Xero」澳洲分公司前總經理的面試方式更是獨樹一格！他使用「咖啡杯」來測試面試者未來可能的工作態度，來判斷是不是他所想要的人才。

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根據《每日郵報》、《鏡報》報道，雲端會計軟體「Xero」澳洲分公司前總經理Trent Innes，在2019年接受Podcast「The Ventures」採訪時曾表示，除了正式的問答與交流之外，他還提出了一個「隱藏版題目」。他表示除了帶領面試者在辦公室走一走認識環境，還會經過茶水間請每一位面試者拿杯咖啡到會議室、進而再進行面談。直到面試結束時，他會觀察面試者「是否會將咖啡杯拿到茶水間」的行動，來判斷未來工作態度上會如何。若面試者並沒有「將咖啡杯拿回茶水間」，他便會將此人列入黑名單且考慮不錄取對方。

Trent也解釋，他藉由「面試者會不會想把空杯子拿回去茶水間」一事，來看求職者「主動承擔、實際解決問題的態度」。他也認為有這樣態度的求職者，可以更融入公司的文化、也才能更承擔起公司內的各樣事項。Trent也說「你可以發展技能、也可以獲得知識和經驗，但追根究柢都跟態度有關。而我們經常談論的態度就是自己『洗咖啡杯』的態度。」對此，他更透露，只有5%到10%的面試者未通過測驗，因他們不會主動將咖啡杯放回茶水間。

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