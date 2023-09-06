Google不再是「幸福企業」？除凍薪外　員工還在面對各種不安感

科技巨頭 Google 長期以來一直被譽為美國的幸福企業之一，然而，歷經疫情洗禮，現在還是如此嗎？若從 Google 近期的幾項政策與員工反饋來看，恐怕得打上問號了。



強制要求重返辦公室，激發員工不滿的情緒

遠距、混合辦公因「疫」而生，幫助許多企業挺過艱難的時刻，不過時間久了，許多企業領導人逐漸發覺，組織文化正在遭受侵蝕、甚至消失，因而在疫情退去後，紛紛要求員工重返辦公室。講究創意、自由辦公風氣的 Google 也不例外，自2022年開始，便下令員工必須每周到辦公室 3 天。

然而，這項強制性的規定最終遭到員工反彈而成效不彰，主因在於辦公室附近的高房價，以及遠距工作其實效率更高，甚至使得公司盈收創紀錄。但這沒有改變 Google 的政策，今年 6 月，Google 持續祭出更嚴格的新規定，包括將辦公室出勤納入績效評估、落實追蹤出勤數據等等。人力資源主管甚至要求獲得遠距工作批准的員工重新考慮，要他們重返辦公室。一連串的作為與員工期待背道而馳，也引發了強烈不滿。

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通膨加劇仍不考慮調薪，員工與管理階層關係日益緊繃

此外，薪資部分的員工滿意度也不如以往。根據《商業內幕》（Business Insider）報導，Google 2022年的員工調查 Googlegeist 結果顯示，與其他公司的類似工作相比，認為薪資具有競爭力的比例是 53%，低於前年的 63%；認為薪資公平且公正的比例是 60%，低於前年的 66%。然而，在大離職潮（Great Resignation）的壓力下，為了吸引、留住人才，能否提供極具競爭性的薪資，儼然成為各行各業必須面對的課題，像 Google 這樣仰賴人才的高科技公司，更是不在話下。

Google 一位發言人在該項調查後向《財星》（Fortune）表示，公司一直努力確保員工能夠得到高於同業的報酬，並在股權、休假等福利制度上，提供最好的回饋。也強調公司非常重視員工的反饋，這讓公司能夠針對員工需求做出回應，滿足員工期待。

然而實際上，對於 Google 來說，薪資一直是個敏感的話題，Google 員工與管理階層間的關係，也因薪資問題而逐漸產生矛盾。Google 員工在2022年 12 月的內部大型會議上，向薪資副總裁弗蘭克・瓦格納（Frank Wagner）提出因應通膨加薪的問題時，得到的回應仍然是公司不考慮全體調薪。這樣的舉措，間接加劇了 Google 管理階層與員工之間的緊張關係。

實施GRAD考核新制度，員工對於裁員的憂慮不減反增

面對員工對於薪資的不滿，為了改善勞僱關係，Google 於 2022 年 5 月宣佈實施新的考核制度 GRAD（Google Reviews and Development），希望藉由簡化績效評估流程，來提高員工加薪的可能性；但是這項政策宣佈後，卻引來員工對於裁員的不安與壓力。

原因在於，在 GRAD 制度下，預估有將近 6% 的員工可能考核不合格，這個數字比舊制度的 2% 明顯高出不少，加上當時正值科技業裁員潮，許多員工擔心 GRAD 將成為公司裁員的新標準。然而，這樣的擔憂也並非毫無根據，在 GRAD 制度發佈後的一次全體會議上，Google 高管們即表示不排除未來裁員的可能。不久之後，在今年 1 月，Google 便正式宣布全球裁員 1.2 萬人，這個數字約佔全球員工總數的 6%。

為求更快速應對員工反饋，Googlegeist員工調查改為一周一次

如今，面對公司內部種種不滿的聲浪，為了重拾員工信任，Google 決定做出改變，7 月底宣佈將原本一年一次的 Googlegeist 員工調查調整成每周一次，作法是固定於每周二詢問員工兩個問題。

Google 人資長費歐娜．西科尼（Fiona Cicconi）在 5 月的內部會議上解釋，繼 1 月裁員及 AI 的浪潮興起之後，Googlegeist 的重啟正值組織文化發生轉變之際，而高層正在考慮如何根據員工的反饋採取更快的行動。並強調所有員工提交的反饋都會保密，全公司的調查結果報告將於 12 月公佈。

長久以來，Googlegeist 員工調查一直是 Google 管理階層了解員工對公司感受的好方法，也是員工得以匿名分享對管理階層、薪資報酬、組織價值觀，及團隊感受的途徑。究竟這項改變能為 Google 帶來甚麼樣的成效，有待後續觀察。

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