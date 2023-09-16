ROLEX熱門新手錶難買且價格高？4款8萬內CP值高的絕版勞力士推薦

ROLEX勞力士旗下的熱門錶和其他大品牌一樣，在過去一年半多的時光裡，都經歷了行情撞牆期，但就算這些熱門錶的身價持續走跌，實際上它們還是高於定價不只一個檔次，讓人不禁感嘆想要一勞永逸實在好難，假如真的要用二級市場價格入手一款勞力士熱門錶，往往荷包都會大失血。



2023年勞力士重新調整了旗下產品定價後，其中Submariner系列最入門的基本款——無日期黑水鬼124060現在定價已經達到HK$ 71,300，正式站上了7字頭大關，若比照現在的二級市場價格，即使124060的行情也還是要9萬，甚至超過10萬，所以這定價7萬1千3港幣、約1萬美金的界限彷彿也成了一種指標，也就是如果在二級市場上能找到價格在1萬美金以下的勞力士運動錶，相對來說是會令人覺得漂亮的價位，然而愈是現代的勞力士熱門錶，離這個基準線的距離往往也比較遠，因此如果你的預算差不多就是1萬美金左右，不妨把眼光轉向市場上一些已經停產的勞力士手錶，它們的設計和品質和現代的勞力士不會差很大，但是入手金額相對會親切一些。

本篇就要推薦給大家幾款目前行情約在1萬美金／8萬港幣（或以下）值得入手的老勞力士手錶。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Explorer 14270

目前行情：約5,500美金～6,500美金（約合港幣4萬3～5萬1）

這款探一的生產週期介於1989年～2000年，代表它的錶徑還是36mm。這個型號曾經歷經許多變化，包括面盤上的字樣從「T-Swiss」到「Swiss Only」，再到「Swiss Made」，較早期印有「T-Swiss」的Explorer 14270的夜光物料是Tritium氚氣，面盤上的多數時標和指針都帶有這種夜光物料，顯時效果和現代的124270比起來不會遜色到哪（長得也滿像的）。

Explorer II 16570 （白面）

目前行情：約7,500美金～9,500美金（約合港幣5萬9～7萬4）

16570也是1980年代末期登場的作品，當時它換上3185機芯取代舊型號16550，16570這個型號有個變體在於所謂的「Chicchi di Mais」（玉米粒面盤），這是因為手錶的氚氣夜光物料隨著時間久遠而開始變黃，這種玉米粒面盤的款式目前在市場上的行情比較優，其他正常的白面、白色夜光物料款式，價格相對來說會更具吸引力。

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Datejust 1601（白面）

目前行情：約5,000美金～7,000美金（約合港幣3萬9～5萬5）

1601代表它具有坑紋錶圈且不具日期快調，生產年份比起前面的兩款探險家還要再更久一點。Datejust的好處在於它很實用，而且設計雋永，佩戴去任何場合都沒有問題，尤其是白色面盤的款式，更是把老錶優雅的古樸感傳達得淋漓盡致，而這款錶的錶徑36mm以現在角度看起來屬於中性尺寸，男性戴起來也不會覺得突兀，是一款百搭萬用且適合男女性的優質選擇。

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Sea-Dweller 16600

目前行情：約9,000美金～10,000美金（約合港幣7萬～7萬8）

16600生產週期從1988年～2008年，手錶的錶殼為40mm大小適中，防水性能1,220米比水鬼猛很多，另外它的錶殼也難以避免會比水鬼厚一些，而且這時勞力士也還沒有幫手錶加裝Cyclops小窗凸透鏡，看起來和水鬼大同小異，但是又不像水鬼這麼泛濫。由於現代的海使錶徑至少都在43mm以上，因此顯得早期一點的海使反而相對更好戴，所以比起現代單紅字海使126600動輒超過12萬港幣的行情，早期版本16600目前在二級市場上的身價顯得更經濟實惠些。

看到這幾款年代不算特別久遠的勞力士手錶（除了1601），它們現在的行情確實比印象中勞力士的熱門錶漂亮許多，至少預算還可以控制在7萬初左右，有些甚至只要2萬多港幣就有機會；如果你想感受勞力士手錶的魅力，卻又必須把預算控制在一定的範圍內，以上這四款勞力士老錶不妨多加考慮，或許可以找到適合自己的那只錶。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士熱門新錶超過預算 推薦30萬內值得入手的ROLEX老錶】