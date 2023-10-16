入職才知公司規定不准用手機　事主想辭職　引來兩派網民論戰

每間公司的辦公室文化不同，有女網民在Dcard上分享，她最近獲一間傳統產業大公司取錄，但該公司上司卻規定上班時間不能滑手機。事主表示，自己不太喜歡長期待在這種辦公室氛圍，無奈詢問「因為這個原因想換工作會不妥嗎？」



事主透露，她最近錄取一間2000多人的傳產大公司，但自己單位的上司卻在之後才向她說明，有「上班不能做私事，也不能用手機」此項規定。她指出，自己仔細觀察周圍的同事，發現大家真的都沒有偷滑手機，連負責帶她的人也不曾拿手機出來。

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事主說明，她後來悄悄詢問同事，得知上司會默默觀察大家在做甚麼，所以就算事情都已做完，也要想辦法做其他事。她表示，自己不太喜歡這種辦公室的氛圍，不想浪費時間待在這樣的空間，只好無奈詢問「因為這個原因想換工作會不妥嗎？」

文章底下，釣出部分苦主分享過去工作禁止滑手機的經驗：

．「我也是在傳產上班，也完全不能滑手機，甚至有手機櫃鎖着手機，下班才能拿」

．「原來大家上班都可以滑手機嗎？我剛入職的時候，只用手機查個資料就被HR約談…還差點被開除」

．「我遇過我滑手機查資料，被老闆當眾人面罵說『要滑手機回家滑，你是來上班的』，我當天離職」



不少網民認為上班時間本來就不能滑手機，支持事主上司的規定：

．「上班不做私事不是正常嗎？妳開公司會想花錢請薪水小偷？」

．「妳可以回家慢慢滑」

．「認真覺得在上班時間，不包含無償加班跟不支薪休息的時間，除了公事習慣用手機聯絡的以外，不使用手機是最最最基本的尊重」

．「覺得上班不能滑手機還好，畢竟對方付妳薪水的，不能接受就不要去而已」



但也有網友不認同，建議事主若無法忍受，可選擇離職：

．「只能說每間公司不一樣，不喜歡這家的文化就離職吧！」

．「上班被規定連滑手機都不行，還覺得很正常？這只是一個傳產職缺誒，又不是高科技，有機密外流的風險」

．「我只去過一間不能滑手機的，隔天立馬提離職」

．「換，一天要上8個小時的班，幹嘛讓自己過得那麼痛苦？」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】