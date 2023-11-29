月薪高仍想辭職？常加班老細煩都算　沒年終獎金網民即幫事主計數

打工仔在挑選工作時，除了薪資之外，通常還會考量獎金與福利。就有一名台灣上班族透露，她月薪高達7萬（編：台幣，下同）元，工作也不會特別忙碌，但公司有許多令人難以接受的制度，例如每周都要加班、沒有三節禮金與年終獎金，貼文一出，網友們紛紛勸她「快逃！」



一名網友在Dcard以「月薪7萬，願意放棄生活嗎？」為題發文分享，自己月收入7萬元，無三節禮金及年終，每周加班2至3次，下班也要隨時回覆工作訊息，此外，休假需配合公司，還要看老闆臉色，可能10天才休一天，導致她平時沒辦法陪家人，重要節日也無法安排自己的生活。她也補充，雖然工作的忙碌程度一般，但要一直聽老闆講古，還不能分心做其他的事情，不禁好奇這樣的工作「大家會願意做嗎？」

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文章曝光後，一票網友直言：

．「不願意」



認為不值得為了工作犧牲生活品質：

．「不願意，這樣活着跟喪屍沒兩樣」

．「賺錢是為了生活好一些，放棄生活賺錢是本末倒置了」

．「我寧可3萬5，見紅休，下班無壓力」

．「月薪4萬準時下班，回家就是放鬆打遊戲，舒舒服服窩在梳化跟床上，多3萬是可以幹嘛？」

．「我38K，周休二日見紅休，正常班從不加班。有房有車無負債，目前住家裏，薪水低但下班生活蠻愜意的，人生就此躺平了」



還有網民指出公司的福利制度不完善 ，反而不如其他薪資較低的工作：

．「沒三節年終的話年薪只有84萬，沒有高到足以讓我放棄生活，我上正常班也有5萬，就算真的缺錢，假日去兼職就好了」

．「無三節和年終，這樣年薪也才80，不值得，剛看了一下居然還不是周休二日？垃圾工作」

．「不如找4～5萬，有三節（保14以上），正常休假跟會給加班費的，加班費上去跟你現在薪水差不多，還有休假」

．「我找工作的前提是三個：薪資待遇、公司發展和個人成長空間、人才培育和教育訓練資源，以內文來看大概三者皆不符合」



但也有人坦言，月薪7萬已經比平均薪資優渥不少，建議事主存夠了錢再離職：

．「很多工作跟你一樣沒有生活品質，而且薪水還只有一半」

．「我願意，我可以待個3年，把錢存起來再跳到其他地方」

．「願意，反正先想辦法存一桶金再說…」

．「我薪水才你一半，也沒生活品質，老闆每天都要看他心情如何。久了真的會做到發瘋，慎思」

．「是我的話會存夠錢再走」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：該為高薪放棄生活品質嗎？她揭月薪7萬「工作條件」，網見1關鍵狂勸退】