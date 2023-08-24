不是每事都要講效率！5個狀況證明　決策程序繁瑣冗長效果更好

企業中如果出現繁瑣程序、冗長等待等若干「淤泥效應」，可能造成員工或顧客承受時間、金錢或精神上的沉重負擔，導致營運效能低落。但在組織與工作者的工作之中，也有不得不存在的淤泥效應，反而能透過「延緩」帶來正面的效果，有哪些情況下，淤泥反而是好的存在呢？



生活中充滿種種申請、排隊、呈報程序，不只耗費精神、時間成本，還可能讓人放棄行動。凱斯．桑思汀（Cass Sunstein）認為這些阻礙行動的因子，讓人如同陷入淤泥中而動彈不得，寫下《淤泥效應》說明這些因素造成的危害與改善方法。淤泥效應雖然會造成負面影響，但有時候也有其存在的必要性，它能透過「延緩」發揮出正面效益。哪些情況加入「淤泥」，會獲得正向結果呢？

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1. 事前資料審查，減少資源被濫用

每當要申請補助、所得稅減免或銀行貸款時，申請者都要遞交工作經歷、家庭背景、收入等相關資料。不僅如此，有時候臨櫃申請還可能會被問及鮮少公開的個人資訊，讓人感到困擾又難為情。

不過，這些程序或事前準備，卻能避免資源被濫用。假設稅局將所得稅抵免方案直接提供給看起來符合資格的人，可能會有某些不符條件者獲得福利。這時，施加適當的審核流程，就能確保有限資源是提供給最需要的人。

2. 做決定前先「冷靜一下」，避免衝動而犯下錯誤

在正式寄出 email 之前，有些系統會跳出視窗：「你確定要寄出嗎？」提醒你再次檢查信件是否完整。又或者，在你按下影音平台退訂鍵，通常下一秒就會出現「你確定要退訂月方案嗎？」的視窗。這些藉由增添行動阻力，促使你考慮再三的方法，其實就是必要的淤泥，它可以避免人們因為一時衝動而做出後悔的決定。

這類淤泥效應有時也能用來改善社會問題，美國部分州的法律規定，拖延幾天才能交易槍枝，有此規定後，槍擊殺人案件數量降低了 17%；中國則在 2021 年實施 30 天的離婚冷靜期，根據中國民政部統計，當年的離婚對數相較 2020 年下降 42.7%。

3. 雙重驗證、提供機密資訊，是確保隱私不被侵犯

信用卡核卡手續繁複，要先填寫信用卡申請書，再出示包含定存、活存、房產、薪轉帳戶等財力證明，銀行收到資料開始調查個人信用，這些步驟雖然很花時間、心力，但要求民眾提供個人化資訊，等於徵詢對方同意，能避免機構侵犯隱私。

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4. 用繁瑣程序衡量「意願」，測試申請者的企圖心

如果申請一家富有學術聲量的名校，需要先完成一份刁鑽的申論題，你是否會打退堂鼓？或是申請一個理想職缺，需要客製化一份精美的履歷，附帶 50 頁的作品集，你是否願意堅持完成？

這些任務，其實就是一種淤泥效應。透過某些標準衡量你的「意願」，幫助機構確認你是有足夠企圖接受這份工作或計劃的對象。

這種淤泥效應有其道理，但同時要檢視這是否會排除最需要這個方案的人，弱勢者可能因為要填寫複雜的申請表感受到污名化，最終造成憂鬱症患者放棄接受心理健康服務，或窮人難以申請到應得的補助。

5. 索取回饋、數據與資料，提升管理與營運效能

在疫情期間，許多國家為了防疫，資助相關機構或個人進行疫苗開發及相關對策的研究。為了解資金如何被運用，疫苗研究機構必須定期向政府繳交報告，說明補助分別用在哪些項目。

在組織內，會員被要求填寫問卷，提供企業使用者回饋與相關數據，用來做個人化行銷等，這些程序雖然是一種淤泥效應，但機構取得資訊，能強化管理與營運效能，雖然造成負擔卻有存在的必要。

不過，即便如此，比較好的做法是，每當相關單位要求繳交報告或資料的時候，都要提出合理且充分的理由，以免此種淤泥效應過度氾濫。

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