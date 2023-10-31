為請病假年假感羞恥？自以為會麻煩上司同事　這才不算是敬業樂業

不管是擔心請假會給老闆留下不好印象，或是擔心被上司、主管認為是個不負責任、常常有私事的員工，甚至煩惱會給同事帶來困擾，身為上班族的各位，有沒有遇過因為跟公司請假，而感到不好意思的時候呢？難道我們真的需要為了「請假」而產生這樣負面的感受嗎？



「請假羞恥」是甚麼？

「請假羞恥」是指許多人在需要請假時，內心會感到一股不安及羞恥感，是存在職場已久的潛文化。在競爭激烈的現代社會中，「請假」可能影響到自己的工作表現和職涯發展，害怕在職場上被貼上不負責任的負面標籤，甚至可能遭到同事們的議論或上司們給予的不良考績，以上情況都是讓「請假」這件事更為困難的原因。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可看到，「請假羞恥」近一年的熱門關鍵字為「僱主」、「同事」、「主管」等等因素，可見請假的羞恥感大多源自於太過在意工作夥伴上對於自己的眼光及評價。另外，也出現了關鍵字「生病」、「壓力」、「休息」等，應為普遍大眾必須提出請假時的事由。

《KEYPO大數據關鍵引擎》（DailyView授權使用）

相關文章：打工仔請假兩次被老細刁難 網民嘆「一個原因」上司才這樣刻薄

+ 4

「請假」是合理且合法的權利 「休息是為了走更長的路」

事實上，「請假」是員工的合法休假權利，適當的休息可以幫助我們保持身體和心理上的健康，更有助於提高工作效率及生產力。

除了工作，我們的人生還有許多需要兼顧的事情，不管是自己的身體健康，還是家庭關係、友情人脈，我們都需要挪出一些時間陪伴我們的親人。在充分地放鬆後，良好的工作狀態才是對工作最負責任的態度。

如何克服「請假羞恥」呢？

想要克服「請假羞恥」最重要的一點是，必須理性看待這個休假的必要性及正當性。當我們真的需要請假時，就應該坦誠地向上司或同事說明，並在請假之前交接好工作內容，一方面避免自己對公司造成不必要的困擾，一方面也能在和團隊溝通中，建立更好的工作關係及信任，能夠同時學會自我管理及生活平衡。如此一來，不僅能讓自己不再為「請假」這件事感到內疚，還能得到支持與理解。

【延伸閱讀，更多打工仔職場見聞】

請假｜打工仔好奇年假可否「這樣請」 網民狂讚這方法返工最舒服

+ 6

事主不加班 與經理展開火爆對話！一句直擊老細要害 網民全讚好

+ 9

延伸閱讀：

「被講兩句、偶爾加班就不爽」八年級生動不動就離職？網列三點：看破了

什麼是「懶女孩工作」？薪資棒福利好可遠距 職場新趨勢：拒絕被公司綁架人生

懶人包／社會在走，信件禮儀要有！Email基本格式、得罪雷點一次教

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】