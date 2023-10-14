手袋｜5款精品Tote Bag　Loewe、Celine、Chloe　容量大耐用百搭

每個女生一定要擁有至少一款日常使用的大容量托特包，不論是通勤上班還是出門帶娃，甚至是旅遊度假都能使用，因此耐操及能裝是關鍵。



其次必須考量包包材質、印花及揹帶設計等是否合心意，尤其現在大部分托特包都有提供斜肩背及手提的穿戴法，將實用性發揮至極。

這篇整理出5款2023必買「精品托特包」，近期有在觀望的你不妨參考！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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5款2023必買精品托特包

1. Bally Bar Keep On帆布托特包

Bally是全球歷史悠久的奢侈品牌之一，將技藝嫻熟的鞋匠基因及工藝傳承，與現代審美巧妙結合。Bally這款帆布托特包設計用於手提及肩背，並在正面飾有Bally徽標。棉質帆布搭襯粒面皮革的底部與手柄，整體以簡約大氣的黑白兩色為主，加上充足容量連手提電腦也可以容納，非常符合日常通勤需求！

2. Celine Triomphe帆布XL及小牛皮中型Couffin手袋

自從Hedi Slimane接手Celine，品牌風格瞬間年輕化，獨有的復古摩登風格成為時下最熱門的品牌之一。這款托特包包型以扇形籃子為設計，搭配經典凱旋門老花，讓人一看就知道品牌。相較一般托特包，這款的肩帶設計略長，即使身穿較寬鬆的上衣也不會卡袖子，容量不在話下。除了一般通勤使用，獨特高級的包型也充滿度假慵懶感！

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3. Loewe Puzzle Fold手袋

Loewe新上市的Puzzle Fold手袋，以折紙包為靈感，延續了Puzzle系列經典的幾何美學。手袋本身輕巧無比，甚至可以完全折叠，讓你在旅遊時更便於攜帶。亮面牛皮革的材質更顯高級，搭配品牌優雅的燙金Logo，展現出低調不張揚的時髦態度，一推出就被冠上「年度最佳通勤包」之稱號。加上以這價位可以入手皮革製手袋來說，性價比非常高！

4. Bottega Veneta Large Flip Flap托特包

同樣也是新上市不久的Bottega Veneta Flip Flap手袋，以帆布托特包搭配品牌標誌性的3D Intrecciato編織工藝皮革拉鍊口袋，將大容量及輕盈優勢集結於一身。拉鍊口袋可以放入包內，也可以置於包身正面作為閉合，不只可當卡片套或小錢包使用，就連手機也放得下，加上是一款男女共用的無性別單品，瞬間將實用性拉滿！

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5. Chloe Woody中號托特包

紅了超多年依舊熱銷的Chloe Woody托特包，單是挺闊的包型及耐磨的亞麻材質就已經很實用耐操，中號尺寸要容納一個13寸手提電腦或平板完全不是問題。以帆布拼接元素為設計，Woody托特包充分展現出現代都市女性所追求的極簡摩登感，不只通勤實用，偶爾到海島度假也能完美駕馭！

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