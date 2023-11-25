4款ROLEX入門手錶推薦　Explorer、OP、Air-King　職場佩戴不失禮

勞力士在製錶品牌中有一點國民高級錶的味道，雖然他們家在多數人心中等於好錶、保值的代名詞，但比起AP、朗格、PP或VC⋯⋯這些品牌，勞在價位上的確是相對比較可親，當然這種可親程度不是像入門品牌定價幾萬塊就有，而且入門品牌的折扣也比較多，但是如果努力存上一段時間的錢，把自己的購錶預算拉到進階高級錶門檻的5-8萬左右，勞力士其實還是有著不少選擇。



那麼問題來了，現在想要入門一只勞力士的價格是多少？這個問題並沒有一個統一的答案，因為勞旗下系列各有各的定位，隨著材質、功能性的不一樣，價格也會有所差異，不過如果想要知道大概多少錢可以入手一只勞力士男錶，我們還是可以按照系列找出其中入手門檻較低的款式以供大家參考。

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目前勞力士旗下的系列粗分成專業和經典兩大類型，後者含有Day-Date和1908等旗艦型或正裝錶，定價至少都在17萬甚至超過24萬，因此它們不會是市場與勞力士最近距離的選擇。相較下蠔式運動錶還是勞力士最受歡迎的主力無庸置疑，可是其中也還是能按照市場熱度區分入手難易度，因此有些人氣款如Daytona、GMT-Master II和Submariner等即使有推出基本的不鏽鋼款式，它們通常不可能以定價入手——在二級市場往往都是高溢價率的超定價情形，這些高人氣款也不太符合入門的意義（要嘛在經銷店問排隊會等很久，就算在二手錶店買到了也是要付出更高額的代價），同樣不列入討論。

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還有一些例子是像Sky-Dweller或Yacht-Master，有些是系列最基本的款式就是半金材質甚至全都用貴金屬製造，又或者是功能性更複雜，因此它們的入門款門檻也都相對更高，同樣不列入下面的名單中；經過前面的刪去法後所留下的，大概就可以做為入門勞力士手錶的指標，以下來了解這些基本款勞力士的規格和定價，有興趣在近期入主勞力士的人，從這幾款開始做功課相信會是一條快速捷徑。

★Air-King系列 - 126900

不鏽鋼材質／3230自動上鍊機芯／時、分、秒顯示／藍寶石水晶鏡面／防水100米／錶徑40mm／參考價：HK$ 58,200

★Datejust系列 - 126300-0019（以男性會優先考量的41mm為例，最入門款為拋光錶圈、蠔式鍊帶、面盤無鑲鑽，以下僅為符合條件的其中一款）

不鏽鋼材質／3235自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／藍寶石水晶鏡面／防水100米／錶徑41mm／參考價：HK$ 63,100

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★Explorer系列 - 224270

不鏽鋼材質／3230自動上鍊機芯／時、分、秒顯示／藍寶石水晶鏡面／防水100米／錶徑40mm／參考價：HK$ 59,800

★Oyster Perpetual系列 - 124300-0002（以男性會優先考量的41mm為例，面盤顏色還有其他款式）

不鏽鋼材質／3230自動上鍊機芯／時、分、秒顯示／藍寶石水晶鏡面／防水100米／錶徑41mm／參考價：HK$ 50,000

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：

入門一只勞力士的價格多少？推薦4款早買早享受】