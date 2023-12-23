G-SHOCK全金屬手錶最暢銷Top 5　5千5入手木村同款Full Metal GMW

CASIO 卡西歐G-SHOCK旗下產品超多元，近年品牌的話題作品也不少，但其中Full Metal「全金屬」系列絕對是不少人格外關注的人氣定番款式。在一年的尾聲，日媒《WebChronos》從G-SHOCK那打聽到了品牌相關銷售統計數據，他們想了解Full Metal系列在2023年於日本市場賣最好的型號是哪五只？今年因為適逢G-SHOCK創立40週年，所以他們持續推出不少新作，其中也有部分作品來自Full Metal系列，因此這些慶祝40週年的紀念款會不會強勢崛起擠進暢銷排行榜中，值得我們繼續看下去。



G-SHOCK Full Metal一如其名，是將錶殼改用金屬材質製作的G-SHOCK石英錶，品牌透過金屬的光澤以及厚實的重量，將原本以樹脂材質製作的錶殼昇華到質感更優異的境界，有點像是填補了品牌基本款和MT-G、MR-G系列之間的距離與空隙，讓市場可以更從容地入門高級G-SHOCK的世界。說起Full Metal系列的源頭，G-SHOCK在2018年慶祝35週年時別開生面提出這樣的構想，很快便引起市場的迴響，品牌以金屬化的姿態重新詮釋經典作品DW-5000，催生出Full Metal的元祖手錶GMW-B5000D-1JF，在維持G-SHOCK手錶自豪的耐衝擊構造之餘，金屬材質帶來的視覺與觸覺進化促使手錶變得更精緻，與傳統的樹脂材質G-SHOCK手錶產生同中求異的魅力升級效果。

G-SHOCK Full Metal系列最暢銷手錶Top 5（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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自2018年誕生至今，目前Full Metal大致可分成GMW-B5000和GM-B2100兩大產品線（其他延伸型號大致也都可以歸類進這兩大家族），其中前者屬於品牌經典方殼設計，後者則是2019年開始崛起的「農家橡樹」後繼變體，它擁有數位與指針雙顯格局，搭配與瑞士高級品牌名作似曾相識的八角形錶圈引爆市場熱議，因此Full Metal系列的暢銷排行版就是呈現這兩大家族鼎立的態勢，本次我們就擷取其中的前五名，一塊看看在日本當地最受歡迎的全金屬G-SHOCK型號有哪些。（以下排名由第五名開始往前倒數）

第五名：GM-B2100BD-1A

這款全金屬的農家橡樹外觀以IP離子電鍍覆上全黑色調，全黑外觀猶如G-SHOCK樹脂手錶的標準配色，但是改由金屬材質詮釋全黑色調的感受卻很不一樣，由於全黑色耐看、好搭，而且金屬錶殼又提升了手錶的高級感，因此這款農家橡樹會上榜完全不令人意外。

第四名：GM-B2100GD-9A

全金屬的農家橡樹又一名上榜，這款錶乃是2023年第1季才上市的作品，但剛好近年金錶的熱度與人氣都回籠的跡象，連帶促使黃金色外觀的農家橡樹短期內倍受市場青睞。手錶的面盤並沒有一路金到底，而仍保持穩重的黑色系，與錶殼一收一放之間恰到好處，戴在手上顯得高雅而不會淪於土豪味。

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第三名：GMW-B5000GD-9

終於輪到經典方殼的金屬版上榜；與第四名類似的是，GMW-B5000GD-9也是將不鏽鋼錶殼鍍上金色的版本，手錶的錶殼、錶圈與鍊帶都是一片金光閃閃，但是它的液晶顯示螢幕也一樣是黑底白字，延續G-SHOCK講究平衡的設計邏輯，這款型號在2018年就已經現身，長期累積的人氣奠定全金屬DW-5000的市場地位。

第二名：GM-B2100D-1A

全金屬農家橡樹最標準的銀白色不鏽鋼型號入列。這種色調呈現出金屬的原味，而且剛好可以放大它的八角形錶圈這個特色，GM-B2100D-1A在2022年首度問世時夾帶著農家橡樹原本的高人氣，再度引起錶迷們的熱烈討論，即使品牌先前陸續出過金屬錶殼搭橡膠錶帶的型號或是內在升級太陽能搭配藍牙功能的型號，都不像GM-B2100D-1A這般擁有集大成式的吸引力。

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第ㄧ名：GMW-B5000D-1

實至名歸的第一名，GMW-B5000D-1當年剛出道就一炮而紅，五年後的現在人氣絲毫不減，奠基於卡西歐經典的方錶加上金屬化的風格，它是一款上班或休閒場合戴都很適合的百搭款，結合傳統設計以及品牌在現代大舉應用的金屬材質，激盪出無論原先是否喜愛G-SHOCK手錶都可以接受的迷人氣場，加上它的定價也是屬於全金屬G-SHOCK中最入門的一款，自然先考慮它的消費者也較多。

從以上排行榜可知，目前全金屬G-SHOCK手錶還是以傳統的銀白色和近年重新流行的金色最受歡迎，不過品牌2023年持續開發出更多結合色彩亮點的新作，未來有沒有可能衝擊傳統人氣配色的銷量崛起成為新勢力，有待更長時間的觀察後讓市場主動告訴我們答案。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：卡西歐G-SHOCK「全金屬」系列暢銷Top 5】