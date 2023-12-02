理財｜跟芒格上最後一課！8大投資心法金句　連一般打工仔也受用

波克夏公司副董事長芒格11月28日以99歲高齡辭世，他向來以簡潔直白的投資哲學聞名。以下是他的經典金句：



芒格作為知名的投資者，他的金融智慧實在值得我們參考：（按圖了解）

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1

要賺大錢，不是不斷買進或賣出，而是等待。

這句話的真正訊息是，投資要有耐心。通常，投資人會透過積極的買進和賣出來回應市場快速波動，但是耐心等待卻能帶來長期的良好報酬。這一句話也凸顯出投資的「複利威力」。

2

把每一天花在讓自己比起床時更聰明一點。

這句話點醒投資人必須學習並強化對價值投資的了解。他認為學得越多、投資決策會越好。他也說過：「學習如何正確投資需要一生的時間」。

3

很多高智商的人都是糟糕的投資人，因為他們脾氣很差。

人們普遍認為，定期追蹤股票投資組合，時時刻刻掌握市場動向是明智的，但對市場表現做出瘋狂的反應是不明智的，尤其是在下跌期間。

4

簡單化可提高績效，能更理解正在做的事。

必須充分了解自己要達成甚麼財務目標、衡量風險偏好和投資期限，並評估可投資的餘額。牢記這些因素可以使財富創造變得更加簡單和有益。

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5

小心投資界的廢話術語。

芒格提醒要提防企業用一些花俏的術語哄騙投資人，他曾開玩笑說，「每當你看到調整後的EBITDA（息稅折舊攤銷前盈餘）時，你可以用『廢話獲利』來代替這個名詞」。

6

不要理會噪音。

市場上有太多的炒作和世界末日預測。事實是，長期財富創造在於不理會市場噪音，並找到能夠駕馭市場兩種情緒的長期財富創造者。

7

釣魚的第一條規則，到有魚的地方釣魚。

這句話也是華爾街一句古老名言：「到沒有其他人的地方釣魚」，也就是要去尋找別人還沒有的好股票。

8

永遠逆向思考。

芒格在二戰期間是軍事氣象學家，他不問甚麼能保證飛行員的安全，反而思考甚麼會讓他們喪命，然後集中精力類研究氣象。這也成為他後來的投資哲學之一。

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