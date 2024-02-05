及早準備！調查稱4成僱主計劃今年裁員　白領先做一事可抵AI衝擊

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）堅持認為，AI終將讓人類到達不再需要工作的情況。根據最新的數字，AI確實導致一些工作職位消失，但專家說，還有更深層的意義可探討。



《CNBC》網站報道，根據ResumeBuilder一份針對750位企業領袖進行的調查報告顯示，37%表示AI技術在2023年取代了員工；44%表示，2024年將出現裁員，而且是跟AI具有效率有關。

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即使有報告顯示AI會引發裁員，但許多專家不同意馬斯克的看法。

ResumeBuilder履歷和職涯策略師杜瑟克里（Julia Toothacre）坦承這項研究的數字可能沒有精確反映整體企業情勢，「仍有許多傳統機構和小企業沒有擁抱大型企業所擁抱的技術」。

企業界確實出現AI技術導致裁員的情況，但AI技術也讓企業領導人能重新調整工作內容。

專案管理和協作軟體業者Asana的產品長胡德（Alex Hood）估計，我們工作中有半數的時間都花在「關於工作的工作」上，意指狀態更新、跨部門溝通和核心工作以外的部分，「如果能利用AI來減少這些，會是大解放」。

履歷服務業者Leet Resumes與求職網站Ladders創辦人塞納德拉（Marc Cenedella）表示，隨着AI處理任務型工作，人類有機會在價值鏈上向上提升，「對於整個經濟而言，員工們將能聚焦於整合、結構上或定義甚麼是任務型工作」。舉例而言，這就像上世紀中期，整個辦公室都充滿打字員，最後文書處理器的效率消除了打字員的職位。

至於專業人士如何避免在AI環境中被視為是冗員？塞納德拉說，身為現代白領工作者，「工作的一部分就是要持續發展新技能。如果你在五年前學習一些軟件，那是不夠的，現在必須學習新軟件」。

例如，雖然研究和數據分析等職位跟AI自動化的內容一樣，但企業仍需要有人來執行AI，讓AI產生的結果合理化並執行行動。

杜瑟克里說：「我的建議是，了解AI對你在產業中職位的衝擊。」

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