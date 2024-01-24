Google裁員千人　預告仍未完！架構改革與朱克伯格「效率年」相似

邁入2024年不到一個月，Google就已經裁員上千人，如今行政總裁皮柴（Sundar Pichai）更在內部預告，這可能只是Google新一波裁員的開始。



2024年才剛揭開序幕，Google已經磨刀霍霍展開裁員，行政總裁桑德爾．皮柴近期在一封內部信中向員工預告， 隨着公司將發展重心聚焦在AI領域，今年將會有更多裁員計劃 。

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Google今年已砍千名人力，皮柴預告裁員還沒完

「我們有着極具野心的目標，今年將投資在優先事項上。」皮柴在信中表示，「現實是為了這項投資，我們必須做出艱難的選擇。」

至於這「艱難的選擇」是甚麼，過去一周裏傳出的消息很清楚。Google已經在硬件、廣告、搜尋、核心工程……甚至是YouTube等眾多團隊進行裁員。外媒《The Verge》指出，今年至今Google已經裁掉1,000多名人力。

「這些職位的削減並不會到去年的程度，也不會影響到每個團隊，但我知道看見同事及團隊受到影響仍然很難受。」皮柴表示。他指的是去年年初Google進行的大裁員，當時砍掉多達1.2萬人，約佔公司全體6%員工，也是Google史上第一次大規模裁員。

去年大開鍘後，也導致Google內部人心惶惶，擔憂裁員將成為年度例行事項，現在的計劃也應驗了部份員工擔心的事，更多裁員即將到來。

Google裁員為了甚麼？把資源集中AI，全力發展！

皮柴口中的優先事項，便是目前科技界火紅的AI技術。上個月，Google才推出由DeepMind共同開發，功能最為強大的Gemini AI模型，聲稱在部份任務上表現比OpenAI的GPT-4更為強大。

然而Google過去一年在AI的發展並稱不上順利，聊天機器人Bard剛登場就傳出受到內部員工批評，被認為太過急就章，完全違背了Google的理念及作法，同時由於Bard有時會給出不準確答案，令Google股價一天之內蒸發千億美元。

雖然有着種種問題，隨着科技股市及廣告市場的回暖，Google股價仍在過去一年裏成長了50%以上。

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皮柴效法朱克伯格「效率年」？Google裁員計劃說詞與Meta極為相似

為了投資AI需要裁員的原因又是為何？皮柴解釋， 今年的裁員是為了「消除層級」以簡化執行過程，提升某些領域的速度。 有趣的是，這聽起來非常像Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）去年所宣稱的「效率年」計劃。

當時朱克伯格表示， 希望透過裁員精簡人員架構、取消順位較低計劃，並將重心放到推進AI領域，讓這項技術能夠深入每一項產品。並且實際執行層面上，也是精簡中間主管，要求管理者到基層貢獻產出，試圖讓組織更加扁平化。

這與Google消除層級、提昇效率的目標也非常相似，這次裁員中也有不少管理職走人，例如Fitbit共同創辦人詹姆斯．帕克（James Park）、艾瑞克．弗里德曼（Eric Friedman）都在這波裁員中離開公司。

Google發言人表示，「為了讓我們抓住這些機會，2023下半年許多團隊都有所改革，以提升工作效率，並將資源分配到最重要、優先的產品上。目前有一些團隊正在進行這類改革，全球範圍內的裁員也是其中一環。」

「其中許多計劃已經宣佈了，雖然還有待公開。部份團隊會因應需求重新調配資源，部分職位可能會受到影響。」皮柴透露。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】