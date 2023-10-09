見工｜婉拒取錄通知　竟遭追討37元咖啡錢　面試官小家態度惹非議

大部分的人都會有求職的經驗，不論是在公司內，或是公司外，都會有人約談面試。近日一名新加坡網民就分享，自己在拒絕某間公司的取錄之後，竟然被面試官討回當時喝咖啡的錢，這種格局小的程度令人相當傻眼，雖然事後該間公司的老闆親自道歉並且歸還金錢，但網民表示，其實真的沒想鬧大的意思。



新加坡男子蘇雷什（Sriram Suresh）日前在Facebook上發文，提到自己之前跟某間公司代表約面試，地點安排在一間咖啡廳內，面試過程中也沒有問題，但幾經思量，還是考量到自己想找到更穩定的工作，因此推掉工作取錄。

一杯咖啡的錢不算多，卻可看出對方的氣度！（按圖了解）

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該名面試官在第一時間，回應的相當柔和，也給予祝福，沒想到卻在對話最後對蘇雷什表示，「請還6.5新幣（約港幣37元）的咖啡錢」讓他相當傻眼。看到這種要求，蘇雷什不僅傻眼，也立刻將錢轉給對方，並表示自己對這做法有點不理解，因為面試過許多工作，沒有遇過要補咖啡錢的。

蘇雷什也表示，這樣要求求職者還錢，真的相當不專業。

貼文曝光後，許多網民也回覆：

．「真的有點過分」

．「面試官也太小氣」

．「沒必要吧」



而就在事件爆發之後，該公司的經理也致電道歉，並且退回咖啡錢，蘇雷什則表示，原本沒想把事情鬧大，只是想要抒發心情而已。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：求職最荒謬！男婉拒錄取通知 竟遭面試官「討回150咖啡錢」他傻眼：真心沒遇過】