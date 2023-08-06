儲蓄｜不開冷氣、吃雞蛋已很奢侈　日男45歲儲得500萬提早退休

「存夠錢退休」是許多人矢志追求的目標，但為了達成夢想，你願意犧牲到什麼程度？日本有位45歲網友自述花20年存下9470萬日圓（約港幣521萬元），預估今年就能存到1億日圓提早退休。為達此目標，他20年來住破爛屋、不吹冷氣，晚餐更只有一碗白飯、一顆梅乾和一盤玉子燒。



在X（Twitter）有3.64萬人追蹤的推主「絶対仕事辞めるマン」，日前上網分享自己的晚餐照，他當天只吃了白飯配梅乾和玉子燒，並提到：

今天的晚餐和往常一樣很簡單，不過有雞蛋已經算是奢侈品了，我就這樣生活了20年，節省存下9300多萬日圓，現在也不在乎吃甚麼了

這篇推文一出，引發2000萬網民瘋狂討論，熱度甚至超越大谷翔平打破大聯盟單月敲安73年紀錄，躍居日本雅虎新聞第1名，連事主自己也大吃一驚。

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這位網民接受日媒採訪時表示，自己單身、是一般企業職員，年收入也只是日本平均值、約500萬日圓（約港幣28萬）而已。但他從大學畢業後，就立志要盡快存到1億日圓退休，還曾用厚紙板做出十捆1億日圓厚度相同的「假鈔」，疊起來激勵自己達成目標，「我絕對會把一切都變成真的！」

事主說，他自認沒有投資天賦，所以除了買一些穩健型的股票，就是努力減少生活開支，並利用股東福利品、集點積分來支付最低額度的花費，他稱之為「每月零日圓」的生活方式。

像引發網絡熱議的晚餐照其實不只一種，他曾貼出不少菜單組合，有時候會配生雞蛋、豆腐，有時候也會出現豆芽菜、小黃瓜、納豆或吃泡麵換換口味，但都像貼文一樣很清淡。

或許正是因為吃得清淡，他的身體狀況出奇的好，「公司每年定期做健檢，從未發現有異狀。」他認為，與其吃得豪奢，還不如吃一頓簡單的飯菜更健康，而他平時也會喝果菜汁、服用保健食品來補充營養。

除此之外，他經常要出差，所以目前住的公寓很破舊，每月租金還不到3萬日圓（約港1700元港）。屋內榻榻米陳舊、牆壁處處是裂縫，「如果發生大地震，隨時可能會倒塌。」

而他家裏沒有冷氣，雖有微波爐、洗衣機、雪櫃等電器用品，但都是功能最簡約的款式。日常生活最大開銷則是理髮，平均約每2~3個月要花1000日圓（約港幣55港元）剪一次。

不過他在消費上大量運用各種折扣，譬如利用大型連鎖折扣店「唐吉訶德」的電子錢包折價券，或是一次購買大量食物，累積集點優惠等。

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