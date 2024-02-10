過年常被問「人工有幾多」？他兩句話幽默應對　親戚即刻不再追問

要過年了，雖然平時較少見面的親戚們都能趁此團聚、維繫家族感情，但年輕一輩也免不了要接受長輩們的「靈魂拷問」，有時候問題涉及隱私，卻又礙於禮貌實在讓人頭痛且難以拒絕。對此，藝人小鐘誠實2句話，就讓親戚成功惦惦、停止過度的「關心」私人話題。



「哇～長大了，交男/女朋友沒呀」、「工作做甚麼」、「一個月收入多少」、「甚麼時候要生小孩啊」、「需不需要介紹對象？」在農曆春節，最讓不少人頭痛的，就是要和親戚的「關心問話」過招300回合。台灣藝人小鐘（鐘呈昀）早前在Facebook透露，自己過年最常被親戚問在演藝圈一個月大概賺多少。

他坦言，自己被問到這類問題都會很誠實回答「大概1百萬左右吧！」親戚們多會接着好奇詢問，「做甚麼主持還是活動？可以賺得賺這麼多？」

聽到這句話，小鐘就會馬上表示「你也可以呀」，對方臉上就會出現滿頭問號，然後他再接着說「因為我『做夢』」，而語畢後也會讓親戚再也不會往下詢問，成功堵上對方的嘴又不失禮。

而小鐘機智的應答，也獲得上千人按讚留言，表示：

．「小鐘哥總是不會讓人失望」

．「博士級的標準答案」

．「夢裏甚麼都有，說得很實在」

．「真的好好笑，嘴角失守」



但也有人質疑，認為以小鐘在演藝圈的年資，應該年收入不只賺100萬台幣，也讓小鐘再次親自搞笑回應「 我有誠實（x10）喔」。

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