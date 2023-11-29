打工仔餐餐外賣　糖尿隨時找上門！提防高危菜單　飯糰炒麵也要避

現代人上班忙碌經常以便當解決一餐，雖然有飯、肉和菜，看似健康均衡，不過來自台灣的李唐越醫生表示，如果天天都吃便當，長期下來可能會導致糖尿病的風險增加。



李唐越醫生在個人網站以及Youtube頻道「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」上分享，外食族爆糖三危機：

1. 採高油高鹽烹調

外食使用高油高鹽烹調，易導致高血壓、心血管疾病等健康問題。

2. 營養攝取不均衡

難確保均衡攝取營養，造成營養不足或過剩，增加患慢性病風險。

3. 多澱粉高熱量

含大量澱粉和高熱量，缺乏蛋白質和纖維質，長期攝取易導致血糖飆升，產生胰島素阻抗，發展成為糖尿病。

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四大高危食物榜單，你也愛吃嗎？

早餐：蔥油餅、蘿蔔糕、燒餅油條、飯糰饅頭、鐵板麵

午晚：炒飯、炒麵、涼麵、油飯、薄餅

下午茶：蛋糕、餅乾、手搖飲

宵夜：鹹酥雞、雞排、薯條

以上這些食物幾乎只有精緻澱粉和引發身體發炎的油脂，餐後導致血糖和血脂肪上升。

簡單3招血糖不震盪

1. 調整餐點內容

避免攝取過多的精緻澱粉和高糖食物，飲食要均衡攝取，適量補充蛋白質、蔬菜和纖維質。

2. 改變進食順序

水>肉>菜>飯>果，有助減緩血糖的上升速度，避免劇烈波動。

3. 飯後走路運動

餐後進行走路運動，例如散步，可降低血糖上升幅度。

正確的飲食和生活習慣對於維持血糖健康至關重要，尤其對於外食族來說更具挑戰性，除三招血糖不震盪撇步外，還有一些關鍵條件可以掌握，有利幫助你更好地管理血糖。

控血糖4要點

優先選擇新鮮、純天然食物

蔬菜、全穀雜糧和肉類；避免過多加工食品、高糖和高油的食物，這些食物容易導致血糖波動。

限制含糖飲料攝取

多喝水可以保持血糖穩定，但要避免含糖飲料和高添加糖的果汁，如果喜歡喝咖啡或茶，儘量選擇無糖茶或咖啡。

注意食物搭配

每餐平均攝入含有脂肪或蛋白質食物可以減緩碳水化合物的吸收，有助於穩定血糖水平。

定期檢測

定期檢查血糖，特別是對於有糖尿病風險的人來說至關重要！這有助於及早發現問題，並及時進行調整。

最重要的是，每個人的天生體質、飲食習慣還有體態目標都不一樣，尋求醫生和營養師的協助，評估個人狀況，再規劃飲食內容，才能在不對身體造成傷害的狀況下，健康瘦下來。

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