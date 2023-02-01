專注力｜分心是原始天性？每天做2個健腦操　減少大腦發吽哣時間

或許你經常覺得很難集中精神、工作效率不佳，當這些感受發生時，你會懊悔自己為甚麼分心，為何總是無法完成待辦事項。



「分心」是天性，專注力是可以練習得來？（按圖了解）

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但是，根據眾多研究與實驗結果，人腦約有一半的時間在神遊，神經科學家發現，大腦會有這種機制，最初是為了要讓人們避免只專注在同件事上，才能對周遭保持警戒，以及審視當下在做的事是否能發揮最高效能。

也就是説，你會分心是再正常不過的事，不需過於自責。想改善分心、提高專注力，你可以從以下 2 個技巧開始。

1. 練習察覺自己不專心

即便你知道自己無法集中注意力，但你不一定能在分心的當下，就察覺到自己開始神遊。你是否曾問過自己「我現在有多專心？」、「我對自己的專注程度有多少知覺？」想在分心時及時找回注意力，就需要時刻保持自覺，並意識自己的注意力跑去哪。

試着將專注力想像成一把手電筒，並留意手電筒的光束何時偏離工作或目標，接着覺察浮現在腦中的所有想法，可能是思緒、記憶或情緒。把它們想成一條從眼前流過的河流，在它流過時梳理這些想法，再把手電筒重新指向呼吸。這麼做可以讓你在面對干擾時，使大腦產生自覺，發現自己在分心，並藉由專注在呼吸上，使你平靜下來，再重新將注意力拉回手邊的工作。

2. 為干擾因素貼標籤

當大腦開始神遊，許多令你分心的事物就會出現在大腦中存放暫時、非永久性內容的地方，就像在白板上塗鴉，讓你無法專注在真正要做的事上。想保持好專注力，除了讓大腦產生自覺外，還要學會辨別白板上有哪些事物。

當干擾專注的因素出現，你必須「辨識」它是想法、情緒還是感受。想法可能是煩惱、靈感、突然想起的記憶；情緒可能是沮喪或想做某件事的衝動；感受則是肌肉酸痛、聽見門鈴聲等物理因素。一旦建立起這個模式，就能在白板上設下標籤，也能逐步讓大腦習慣為干擾分類。下次分心時，就能更快地透過標籤發現、辨識干擾，回到當下，找回專注力。

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