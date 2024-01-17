你的「事業有成」只屬假象？自恃位高權重　不是天真便是自欺欺人

有一些人，在介紹自己的時候都很自豪的說自己是某某大公司高級人員，也十分享受自己的權力和地位。但半宅職薯始終認為，來自公司的權力和地位不過是借回來，總有一日需要歸還的。



其實也沒有權力

有一些人，很享受工作崗位賦予他的權力：坐在大班椅上對下屬指指點點，一個決定可以影響下屬前程。

但想深一層，如果運用或者不運用你的權力都有需要解釋的話，這便並不是權力，卻是責任，是依據你的上層所設定的價值觀而履行的責任。

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高級人員很自由？

我也認識大公司的高級人員，有一次約他飲咖啡，他很自豪的答我：「我老細不會干涉我去那裏的，甚麼時間喝咖啡都方便。」

很多人就是喜歡苦中作樂，自我催眠。明明一星期7天24小時都不能放下手機，明明比其他人早回到公司，又比其他人遲走，卻對自己說工作很自由。 那30分鐘咖啡時間，代價實在非常高。

人走茶涼

今天身為高級人員的你，踏入公司電梯大堂已經有下屬主動向你打招呼，對你恭恭敬敬。但在你離職後六個月再回到公司，大概沒有人會再向你打招呼吧！

昔日的恭敬，可能是裝出來的。你離職後仍然對你熱情，昔日下屬也會擔心站錯邊，影響自己前程。能夠微微和你點一點頭，已經是十分「畀面」。

放下卡片後你是誰？

這些沉浸於地位和權力的人，很多時內心是十分脆弱的：他的自我認同來自外界，而外界事情又不由他操縱。高層權力爭鬥成犧牲品，經濟衰退被裁員，都足以把他由天堂打落地獄。

在放下卡片那一刻，才發覺自己原來甚麼都不是。這些失去自我定位的人，典型行為是對服務性行業前線人員挑挑剔剔，喜歡和別人爭拗以顯示自己正確。說穿了， 其實就是安撫自己內心的空虛和失落感。

結語

在商業世界，權力和地位其實都是借回來的。即使是公司老闆，在公司清盤之後影響力也會在一瞬間消失。努力上進是好，但也應追求內心的富足，否則一旦外在地位失去，內心便會崩塌，產生「失去一切」的錯覺。

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