中國人均壽命不斷延長　揭秘「長壽密碼」有哪些？

中國已經進入老齡化社會，而運動是最好的長壽藥之一。在「全民健身」的大背景之下，如今參與體育鍛煉的老年人愈來愈多。



以前提起中老年人的健身活動，很多人首先想到的就是太極拳、廣場舞。其實，好多「老友記」正通過各種力所能及的活動來增強體質、陶冶情操、改善生活質量。

到戶外做Gym是其中一種方式。內地很多城市如深圳、上海、成都等，都在市內公園安置了免費的室外智能健身設備，因為場地開闊，視野極佳，空氣清新，再加上有高科技加持，近年成為市民特別是長者們健身休閒的好去處。

在室外智能健身公園，測試者只需站上體測亭，輸入關於身體的基本資料後，再根據語音提示完成相關動作，就可以得到專屬的「運動處方」和「運動方案」。（視覺中國/當代中國授權）

有幾「高科技」？來體驗的市民只需用手機掃一掃健身器材上的QR code，即可記錄運動數據，收到體測報告。智能系統會根據測試者的體測報告，制定個性化的健身運動方案，指導大家科學健身。部分器械甚至還帶有自發電功能，市民在上面鍛煉的同時，可以順便幫助公園發電，環保又節能。

為了鼓勵市民多運動，國家在「十四五」期間，將會新建及改建1,000個左右的體育公園，提供更多健身運動場地，令體育健身更加便利。追求長命百歲的中國人，是不是能通過健身就能實現目標？

青海西寧一個住宅小區中的「太陽能智能健身驛站」。（視覺中國/當代中國授權）

中國全民健身熱潮

中國的全民健身熱潮，可追溯到2008年北京奧運的成功舉辦。在此之前，2007年的數據顯示，中國經常參加體育鍛煉的人數不足總人口的三成。這裏的「經常參加」，是指每周3次以上、每次超過30分鐘、有一定強度的體育鍛煉。

2009年，中國將每年的8月8日，即北京奧運開幕紀念日，設為「全民健身日」。2014年又將「全民健身」納入國家戰略，推出一系列政策，建設健身設施及鼓勵市民運動。

《2022國民健身趨勢報告》顯示，對比60歲以下的運動人群，60歲以上的參與運動人群更喜歡在戶外進行運動。（Getty/當代中國授權）

至2020年，中國各地共建有371萬個體育場地，相比1949年時的4,982個增加了744倍；人均體育場地面積也增加至2.2平方米。

健身場地和設施的增加調動更多人的體育鍛煉積極性。如今有7億中國人每個禮拜至少會做1次運動，經常參加體育鍛煉人數比例提高到近四成。這些數字都見證了中國全民健身事業的顯著發展。

當代中國製圖

前幾年的新冠疫令健身熱度再上一層。換上運動衫，打開網上直播平台，伴隨動感音樂，與網友跟著主播一起運動，相信這也是不少人在疫情時的居家健身生活。

不難看出，無論是「戶外」，還是「居家」，全民健身的理念和意識都已融入中國人的日常生活。而推行「全民健身」的14年來，中國人均預期壽命從73.05歲提高到78.2歲，國民體質有較大的提升。

重視老年人精神心理健康

回到老齡健康問題，雖然通過健身鍛煉可達致體質健壯，但這並不足夠，心理健康也是長壽的另一重要保障，因為消極情緒會使大腦活動功能降低，引起免疫力的降低，使身體抵抗力下降。

在中國，法定退休年齡最晚為60周歲。若按中國目前78歲的人均預期壽命來算， 60歲的人將要度過18年的老年生活，這也相當於從嬰兒長大成為成年人的時間長度。如果長者在晚年能活得快樂滿足，自然更健康長壽。

這也是中國多個「長壽之鄉」的「長壽密碼」之一。何謂「長壽之鄉」？在中國，標準是每10萬人口中，百歲老人達到3位以上。

江蘇南通社區開展的「長壽福宴」活動上，102歲的蔡月珍百歲老人在吃長壽蛋糕。（視覺中國/當代中國授權）

江蘇南通是中國其中一個「長壽之鄉」，當地訪問了全市1,000多名百歲老人，發現超過七成的百歲老人從不發脾氣，性格心態很好。他們的生活滿意度和幸福感及心理健康水平也比一般人高，接近九成人對目前的生活很滿意。

另一個「長壽之鄉」福建泉港區，當地也非常重視老年人的身心健康和精神文化生活，積極鼓勵長者參加書畫、攝影，又舉辦老年人文化節、健身運動會，歲數「逢九逢十」都要舉辦隆重的壽慶儀式，均是祝願老人健康長壽，讓老年人身心愉悅、老有所依。不難看出，孝親敬老的風尚在當地營造出一個很好的健康長壽氛圍。

社會環境安定幸福

中國建成了世界規模最大的社會保障體系，讓民眾能夠看得起病、吃得起藥。（Getty/當代中國授權）

在提高人均預期壽命上，其實心理健康對老年人和年青人來說都同等重要，而這需要社會環境的安定幸福來配合。只有社會保障、環境保護、生產安全和食品衛生安全等等都得到有力保障，社會治理能力不斷增強，生活品質愈來愈高，老百姓才會過得快樂滿足。

這也是為甚麼中國一直強調「 高質量發展」。

中國的GDP已經突破百萬億元大關，國家有錢了，也要確保百姓能夠共享經濟發展的紅利，而高質量發展也就意味着更穩定的工作和收入、更高水平的教育和醫療衛生服務、更合理的產業升級、更優美的環境。民生得到保障，負擔變小了，心情舒暢了，人均壽命延長也就有了重要保障。

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