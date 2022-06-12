90後女生把故宮「搬」回家　花150日自己在家仿製　成品驚呆網民

一提起故宮的建築，想必大家的腦海中已經有畫面了：朱紅的牆面、明黃色的瓦片、屋簷上的彩繪，尤其是一處處的建築工藝，簡直嘆為觀止！在我們感嘆中國古建築之宏偉、巧妙時，有一個90後女孩卻決定把故宮「搬」回家，而且真的做到了！這一下子直接衝上熱搜，不僅如此，此舉還獲得了人民日報發文盛讚！今天，日站君就帶大家來了解一下整件事情！



用150天，復刻一座故宮亭子！

眾多木材之中木屑翻飛、樹木縫隙之間，執筆作畫，視頻中的這位全能的「女中豪傑」便是今天的主角——蘇清吾。別看她在視頻裡得心應手，復刻故宮亭子的過程可一點都不輕鬆！因為喜歡故宮，在看過一個故宮亭子的圖片之後，「在家仿製一個」的想法就一直在她的腦海中，2020年5月份，她正式將這個想法付諸實踐……

歷時150日、花費萬元！點圖欣賞在家建造故宮涼亭的全過程▼▼▼

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蘇清吾所學專業跟建築並不搭邊，一切只能從頭開始，為了了解故宮的建築技術，她開始翻閱論文、觀看視頻，自學榫卯、斗拱、彩畫、地仗……在動手操作之前，她覺得「感覺構造應該挺簡單的」，但是上手之後才發現遠沒有那麼容易。榫卯技術需要木材之間的契合很微妙，需要精心計算，一旦出錯，只能從頭再來！

其中波折最多的應該是搭建亭子頂部的時候。在搭建時，她總覺得各個部件銜接不上，為此，蘇清吾特意去到北京故宮，專門找到她仿造亭子的原型，仔仔細細的觀看建築細節，這才回來重新著手；還有一次她爬到頂部蓋瓦片時，不小心踩空摔下來，但她並沒有放棄！接下來就是地仗，磚灰、麵粉、桐油、豬血、章丹、石灰 ，混合後刷在柱子上，這樣能保證木材不受白蟻入侵，還能防火。

其實，還有一個材料因為資料太少沒有弄清楚，至於豬血，蘇清吾曾經向一個做金繕的老師諮詢過，但到底方向不一樣，給到她的建議和她做出來的有些出入。在屋簷的彩畫上，就隨意很多了，和璽彩畫、蘇式彩畫她都沒選，簡單找了幾個顏色、圖案就上手了！整個建造過程歷時150天，整座亭子算下來花費了1萬元人民幣，其中只有柱子太沉，親戚幫忙立柱子，其餘都是她自己上場。這支視頻在B站公開不久已經有超過300萬的播放量了。

日站君順手往下翻了翻，蘇清吾在評論區裡說，第一次做粗糙了一點，反正是自己用，不塌就行。其餘的網友評論簡直是大型學術、安全交流現場，平時感覺不顯山不漏水，其實隱藏著大佬！蘇清吾在知道自己火了之後，意外之餘她謙虛的表示，亭子還有許多的不足，日後還需要學習！中國的古建築深奧玄妙，尤其是故宮的建築，每一部分都自帶知識點，日站君只想說，能做到這樣真的已經很棒了，我等常人大寫的佩服！

一切都是因為喜歡！

「樂之者不如好之者」，蘇清吾就是這樣，她畢業後曾在寧波從事了半年的地產文案工作，後來辭職回到老家成為了一名獨立攝影師。這期間唯一沒變的，就是她對傳統文化、手工藝品的熱愛，這份熱愛讓她延伸著，接觸到了不同的領域。

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2018年開始，蘇清吾接觸到短視頻，她開始將這些做成視頻，「我特別喜歡傳統的東西，我覺得它們既代表著文化自信，同時傳遞著一種獨屬於我們中華民族的美，這是我想要分享給大家看的初衷」。生活上製作美食、量體裁衣、做風箏。其中最具巧思的，是她對筍衣的一系列處理，用漸變的筍衣、嫩黃的絨毛，做一朵盛開的荷花。還做了一個頭戴花帽、身著披風的俠女！這想像力、上手操作的能力真是絕了！

不止這些，陶瓷、繪畫、扇面、岩彩……她探索著每一個領域。蘇清吾能把日常生活過得充滿詩意，一舉一動之間都充滿了閒情、雅趣，究其原因，就是發自內心的熱愛吧！

這樣的「手藝人」越多越好！

近幾年，日站君總能看到傳統文化以各種方式走進大眾視野，讓更多的人了解到一個個或陌生或只在書裡見過的文化。手工精巧，也讓眾人知道，這些並不只存在於書上，就在當下，有無數人讚嘆它、欣賞它，更有無數人會為之努力傳承。有的時候看到這些，總會莫名的從心底升起一股感動，或許是越來越多的人對傳統文化的喜愛，傳統工藝「後繼有人」，讓傳統成為現代的主流！

這種感動的心情裡有欽佩，深深挖掘、了解之後，可以為了自己喜歡的事堅持數年；更有一種欣慰，千年的沉澱下，只是被短暫的遺忘，傳統文化永遠的神！日站君真心希望，這樣的「手藝人」能夠越來越多，可以讓我們看到更多的文化走進大眾視野！

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