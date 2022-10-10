科創大時代｜前滴滴高級副總裁陳瑋：學會自我覺察，替情緒寫日記

北大匯豐創講堂首本演講集《科創大時代》，由北大匯豐商學院、湛廬文化獨家授權香港01在香港地區發出，深圳市前海香港商會聯合呈現。《科創大時代》是由北京大學匯豐商學院舉辦的「北大匯豐創講堂」的首本演講集，書中收錄18位商界、學界大咖的精彩分享。



此章為北京大學匯豐商學院管理實踐教授、創新創業中心主任陳瑋分享的《破除焦慮，持續探索個人和組織的重塑》。可通過HK01 APP訪問文章，點擊右上角「耳機圖標」，即刻收聽音頻節目。



陳瑋是北京大學匯豐商學院管理實踐教授、創新創業中心主任。在加入匯豐商學院之前，曾任滴滴出行高級副總裁、萬科集團執行副總裁兼首席人力資源官、合益集團（Hay Group）大中華區總裁、東北亞區總裁、全球執委會委員，及全球董事會董事。

陳瑋曾為眾多大型國有、民營和世界500強企業提供過管理咨詢服務，內容涉及戰略澄清與實施、組織與文化變革、戰略性人力資源體系構建、高管選拔與發展等領域，服務過華為科技、華潤集團、中國工商銀行、中國國航、萬科集團、平安集團、順豐速運、輝瑞中國等大中型企業。

北京大學匯豐商學院管理實踐教授陳瑋。（北大匯豐創新創業中心）

陳瑋在本章中主要分享了中年危機是人生的一種瓶頸、提高自我覺察，激活能量狀態、實施五項精進，全方位自我滋養、組織的精進等內容。以下是書中節選內容。

職業倦怠、中年危機和被掏空的感覺都不是突然到來的，這是一個緩慢的過程。對很多人來說可能是幾個月，也可能是幾年才會逐漸發生的事情。提高自我覺察的具體方法包括記情緒日記、定期自測等。

首先是記情緒日記。我不知道大家有沒有記日記的習慣，我在較長時間里都有記日記的習慣。記日記的好處之一是，當時你不一定有很大感覺的事情，但當你回過頭去看當時的日記時，會為你提供一些證據，看到你過去的生活和心理活動大概是怎樣的，可以在自己經歷過的事情裡面找到規律性的東西。

中年危機不是毀滅性的災難，而是生命的一個里程碑。（clem onojeghuo/Unsplash）

比如你常常因為什麼而發火，因為什麼而開心等。據說一個人每天會產生幾萬個念頭，很多念頭都可能引起我們大大小小的情緒地震，有些我們感受到了，有些震級太低沒 有被我們捕捉到。我們要練的一種能力就是捕捉那些難以覺察的情緒地震。

我舉幾個例子，比如你被老闆罵了，或者跟老婆吵架了，你發了火；或是你覺得很對不起父母，因為你不能夠常常回家去看他們而有很大的內疚感。當你把這些事情記錄下來的時候，可能就會發現你在因為什麼而糾結，又在因為什麼而興奮，在什麼情況下特別容易產生情緒波動等，這樣做其實很有意義，可以幫助 你去識別自己產生情緒波動的規律，這對認識自我非常重要。

人不僅需要知道自己討厭做什麼，也需要知道自己喜歡做什麼。比如你發現自己特別喜歡做和數據處理相關的事情，當你一個人安靜地處理數據，並從數據中發現規律、得出結論時，你會感覺特別爽，或者你發現自己在給一群同事介紹你的新想法和新點子時最開心。

通過記錄和回顧日記，你知道自己喜歡什麼。這樣我們就可以合理安排自己的時間並進行任務分配，盡量使自己在能量高的時候做那些討厭但不得不做的事情，同時一定要分配時間做一些能夠讓自己覺得爽的事情，這樣可以確保自己保持較高能量，來應對倦怠的情緒。

負能量會無意間影響情緒，適當的小改變，可讓身心得以充電，回復心靈健康。（圖片來源﹕pinterest）

其次是定期自測，用自測的方法時不時探索一下你的能量水平和痛苦指數到底是怎樣的。著名精神病學家大衛 ·R. 霍金斯（David R. Hawkins），通過大量臨床經驗和研究編制了人的能量表，這個能量表可以幫助我們自測能量。在他的能量表中 200 分是一個分界線， 200 分以上都是比較正的能量，比如勇氣或者淡定。達到這種能量水平的人內心擁有相當的自信和安全感，也有相當的能量去面 對人生中很多不如意的事情。他們有勇氣走出一步，改變周圍的世界和自己。

200分以下常常代表人的內心有一些負能量的東西。比如20分代表極度自卑，這種人會覺得自己一無是處，沒什麼用，大衛 ·R. 霍金斯認為很多處在 自殺邊緣的人都有極度的羞恥和自卑心理。根據心理學家阿爾弗雷德 · 阿德勒 （Alfred Adler）的說法，每個人多少都有點自卑。當然很多人也多少都有點自戀、傲慢，覺得自己了不起，這都很正常。但是如果你陷入自戀和自卑之間的劇烈震蕩，就可能是一種病態了。

阿德勒他開創的個體心理學，為我們所有與人際關係相關的問題，找到通往幸福的解答。（Lauren Richmond／Unsplash）

有人冷淡，覺得做什麼都提不起精神，以前很喜歡做的事情，現在都不願意做了。每天起床的時候都不覺得上班有什麼意思，不認為做這件工作有什麼意義，甚至逛街都沒勁，以前跟閨密還很談得來，現在跟閨密見面都覺得沒什麼意思，一切都好像沒有希望。

我們讓很多人以這種能量表的維度作為指引，去思考、盤點自己的工作和生 活中的情緒和能量狀態。有人有內疚心理，覺得對不起周圍的人。有點內疚心理沒問題，但深度的難以自拔的內疚會使人能量很低。

很多管理者告訴我們，他們常常感到內疚。覺得對不起孩子，對不起老公、老婆，工作太忙沒有時間陪他們，也很少有時間陪父母等。中國人現在似乎擁有集體的內疚，如果這是一個非常嚴重的社會問題，影響了我們的家庭關係、下一代的成長，也影響了很多人的生活質量和生命質量。

陳瑋指出，很多管理者時常感到內疚。（劇照＠中國合伙人）

還有不少人經常在生活中感到憤怒。為什麼會憤怒呢？現在老師要求家長教孩子學習，有的老師甚至還讓家長把教孩子的過程拍下來，傳給他們看，以證明家長真的教了。但很多人沒有這種耐心和能力，他們工作已經很累了，沒有多餘的能量去教孩子，所以他們會對孩子憤怒、發火。我們在工作中也經常覺得憤怒，比如我們認為工作中存在「豬一樣的隊友」，但我們並沒有反求諸己，從自身找原因，而是怪同事不給力等。

我們也有恐懼情緒，其實有很多組織會用恐懼作為管理手段。在組織中用排名、末位淘汰等高壓手段來刺激績效增長。現在很多人覺得沒有安全感，在新冠肺炎疫情期間安全感更差了。我們都知道未來的日子可能不好過，裁員和重組可能難以避免……企業家有企業家的恐懼，打工人有打工人的恐懼。這種恐懼籠罩在很多人的內心。

我們要常常拿能量表自測一下，看自己是正能量多還是負能量多，反思自己為什麼有這些負能量，負能量對生活意味著什麼，需要做些什麼去改善。

北京大學匯豐商學院管理實踐教授、創新創業中心主任陳瑋分享如何破除焦慮。（北大匯豐創新創業中心）

尚賢進邦咨詢公司曾對3,000名中國管理者進行了調查，發現滿意度低的管理者大概佔 49%，也就是說有差不多一半的管理者是不太開心的。還有29%的人總體感覺一般，其實也就每天這樣，算不上好，也算不上壞，大概只有22%的人覺得滿意度還不錯。這個數據是很可怕的，在一定程度上反映了我們內心的現狀。

另外，他們還發現大部分31~35歲和51歲以上的管理者剩餘能量是最低的，好像他們的「子彈」快打光了。我以前面試過不少人，很多人來自大公司，才40歲出頭，能力其實都不錯，但是我發現他們的能量有問題，「子彈」真的差不多打光了，這是一個非常嚴重的問題。

以上就是《科創大時代》第四章《破除焦慮，持續探索個人和組織的重塑》的節選內容，的節選內容。如果你希望瞭解更多嘉賓的精彩分享，歡迎購買書籍。

