科創大時代｜製造業出走中國？原《南風窗》總編輯：壓力是存在的

北大匯豐創講堂首本演講集《科創大時代》，由北大匯豐商學院、湛廬文化獨家授權香港01在中國香港地區發出，深圳市前海香港商會聯合呈現。《科創大時代》是由北京大學匯豐商學院舉辦的「北大匯豐創講堂」的首本演講集，書中收錄了18位商界、學界大咖的精彩分享。



此章為中國商業文明研究中心聯席主任、原《南風窗》總編輯秦朔分享的《中國新製造，打造創新環境才是取勝之道》。可通過HK01 APP訪問文章，點擊右上角「耳機圖標」，即刻收聽音頻節目。



秦朔，知名媒體人、「秦朔朋友圈」發起人，中國商業文明研究中心聯席主任，原《南風窗》總編輯，《第一財經日報》創辦人，他曾被《中國青年》雜誌評為「可能影響21世紀的100位中國青年」、先後獲得「2005年度最具影響傳媒人物」（《今傳媒》）、 「2010年度中國傳媒年度人物」等多個業界榮譽。

中國商業文明研究中心聯席主任，原《南風窗》總編輯秦碩。（北大匯豐創業創新中心）

秦朔在本章中主要分享了不性感的製造業：大趨勢與小數據、對中國未來的經濟充滿信心、製造業有哪些難題、如何成就中國好製造、中國製造業是一部博大精深的書等內容。以下是書中節選內容。

中國的製造業有沒有問題？有問題，而且我也很擔心。製造業問題的核心在哪兒？

第一是供給側的問題。以前的增長方式本身要改變，那是一種純粹的成本競爭和仿制，沒有創造出差異化的創新價值。

第二是我國早就提出來要做集約型的增長，但是因為發展速度太快，只要有增速就有收益，所以大量企業沒有考慮做集約型增長。

第三是聚焦和擴張。中國企業的技術創新不夠，不完全是因為沒有錢，不少企業掙錢以後並沒有真正進行長期的研發和創新投入，而是去做多元化了。華為現在這麼強，是因為有十幾萬人聚焦主業做研發。不少民營製造業遇到困難，還是因為核心能力不足。當然也有經濟增速放緩、貿易摩擦以及資本市場調整等原因。

中國製造有獨特優勢，讓中國手機品牌擁有了價格優勢。（VCG）

第四是去槓桿、去產能「一刀切」，特別是沒有污染的製造業為什麼要關呢？早幾年下減排指標，一些地方在上報工廠能耗時往少里說，上面來檢查的時候就暫時停掉。但現在督察巡視非常嚴，打「擦邊球」不行了，所以很多企業被迫關了。有的小高爐確實該關，但有些企業剛剛引進先進技術，本身可以運轉得很好，這時說要關或者讓銀行抽貸，那企業就「死」了。

第五是產能集中度提高，「馬太效應」明顯。很多行業都是集中度越來越高，不少中小企業就會被淘汰。第六是互聯網、AI 對傳統產業的衝擊。第七是國企相對主導的上游生產資料領域不斷漲價，下游的企業就很辛苦。

最後是稅費負擔。還有一點要說的就是，年輕人不願意當工人，就算車間里恆溫恆濕，自動化水平很高，大家也不太願意去。

秦碩分享他對中國製造業的觀察和對製造業外移的想法。（上觀新聞）

從外部環境看，製造業向東南亞等地遷移，這種壓力也是存在的。越南人口只有中國的 1/14，越南的人均GDP只有2,800美元， 很多基礎設施也不完善。但是大家有沒有想過，越南、泰國、馬來西亞、印度、印尼這些國家加在一起會怎麼樣，這個邊際的變化就很大，一個國家給我們「螞蟻搬家」一點，全部加起來就能「吃掉」我們一塊，就算「吃掉」 15% ，邊際的影響也是很大的。

做製造業很苦，民企比較多。中央反復強調要解決中小微企業融資難的問題，但實際上還是非常難。展期違約、技術性違約、交叉違約、擔保違約的主要是民企。民國著名企業家榮德生曾說「能用民力、不必國營、國用自足」，現在對民企的支持還要進一步制度化地落實。

如何成就中國好製造呢？前面從宏觀上講了中國製造業的發展、重要性、面臨的挑戰，以及我們應該從自身的角度提升競爭力，走集約型增長之路。

新冠肺炎疫情凸顯了中國製造業在全球產業鏈中的重要性。（新華社）

中國巨石集團(以下簡稱「巨石」)就是中國好製造的典型。我把巨石做好製造業的八大心法和大家分享一下。巨石是世界規模最大的玻纖生產企業，在多個國家和地區都建有生產基地，其產能佔中國玻纖業的40%以上，佔世界的20%以上。

2015到2018年，巨石的綜合毛利率都在40%以上;2018年其營業收入突破100億元，淨利率達到 23.8%。巨石申報的「高性能玻璃纖維低成本大規模生產技術與成套裝備開發項目」榮獲2016年度國家科學技術進步二等獎。

巨石的創始人張毓強1955年出生於浙江省嘉興市桐鄉市石門鎮，初中沒畢業就到一家鎮辦的布廠當挑水工，無論從背景還是學歷上，大家沒有理由推斷出此人日後會成為中國乃至世界玻纖行 業的引領者。他的身上突顯出企業家精神，這種精神正是中國經濟活力的微觀基礎。

心法之一：製造業成本的降低要靠規模經濟；心法之二：製造業成本的降低要在供應鏈上下功夫；心法之三：製造業成本的降低要在生產和工藝流程上做文章；心法之四：製造業成本的降低和投資速度與資金成本高度相關。

心法之五：製造業成本的降低離不開全員支撐的系統競爭力；心法之六：收益和質量的穩定性(開機率)高度相關；心法之七：企業家應該是企業的頭號銷售員心法之八：收益來自技術創新和產品結構創新。

以上就是《科創大時代》第十四章《中國新製造，打造創新環境才是取勝之道》的節選內容，如果你希望瞭解更多嘉賓的精彩分享，歡迎購買書籍。

