科創大時代｜美國卡車東南亞司機來開？吳甘沙：汽車業將重新洗牌

北大匯豐創講堂首本演講集《科創大時代》，由北大匯豐商學院、湛廬文化獨家授權香港01在中國香港地區發出，深圳市前海香港商會聯合呈現。《科創大時代》是由北京大學匯豐商學院舉辦的「北大匯豐創講堂」的首本演講集，書中收錄了18位商界、學界大咖的精彩分享。



此章為馭勢科技聯合創始人、英特爾中國研究院前院長、首席工程師吳甘沙分享的《無人駕駛，犯其至難而圖其至遠》。可通過HK01 APP訪問文章，點擊右上角「耳機圖標」，即刻收聽音頻節目。



吳甘沙是馭勢科技聯合創始人、董事長兼CEO，他致力於研發最先進的自動駕駛技術，以改變這個世界的出行方式。創業前，他曾任英特爾中國研究院院長、首席工程師，領導了英特爾的大數據技術戰略長期規劃，並為英特爾中國研究院確立5G通訊、智能計算和機器人三大方向。他將自己定位為：「略通商業智慧的資深工程師、嘗試破壞式組織變革的技術管理者，以及用技術推動社會創新的趕潮人。」

自動駕駛公司如Tesla和Waymo認為，深度學習可改善汽車自動駕駛能力。（Waymo Medium圖片）

吳甘沙在本章中主要分享了英特爾的變局、汽車行業的變局、無人駕駛的終局願景、無人駕駛的設計想象、格局、路徑、「犯其至難而圖其至遠」等內容。以下是書中節選內容。

我想跟大家說明，汽車行業的變化是非常微小的。大家猜一下，20世紀美國最後上市的汽車公司是哪家？是哪年上市的？答案是福特，它是在1956年上市的。到目前為止，在美國最後創建並且活到了 2000 年的汽車公司是哪家？答案是克萊斯勒（香港譯為：佳士拿）。

也就是說，美國1925年以後創建的汽車公司都「死掉」了，或者是被別人並購了，應該說這個行業不歡迎新進來的人。整個20世紀，汽車行業殿堂性的、大師級的創新，未必是在技術上，而是在流水線、精益製造等生產方式上。坦白來講，汽車行業的創業非常困難。

馭勢科技聯合創始人吳甘沙、董事長兼CEO，他致力於研發最先進的自動駕駛技術，以改變這個世界的出行方式。

但是最近5到10年出現了一系列新的變化，即汽車的四化：「電動化、共享化、智能化、網聯化。」

電動化帶來的一個非常戲劇性的效應，就是汽車上有一部分零部件的成本竟然將近佔到了整車成本的一半，在傳統上很難想象汽車廠居然基本上都在為電池公司買單。所以現在有很多陰謀論說，雖然中國在差不多10年前就努力去推電動化，但一旦補貼力度下降了，有些新的造車勢力不一定能活下去。

中國推動汽車電動化至少產生了兩個效果，一個是油價長期低迷，另一個是在中國的影響之下，像德國這樣的汽車大國也開始做電動化了。這是把一個預期變成了真正發生的趨勢，所以說電動化其實給汽車行業帶來了巨大的變化。全世界有很大一部分產能來源於發動機、變速箱產業，電動化也為這些相關產業帶來了巨大的變化。

關於共享化，我舉例說明一下，2014年中國的自行車銷量是7900萬輛，2016年降到了5000萬輛出頭。就兩年的時間自行車銷量為什麼會降這麼多？因為共享單車出現了。共享單車給傳統製造業帶來了什麼樣的影響？最直觀的影響使是傳統品牌受到了衝擊。

本港最高峰時期有逾2.6萬輛共享單車，至今年3月車輛數目大跌八成僅剩約5,200輛。（資料圖片）

以前我們買自行車會想著買飛鴿、永久、鳳凰、捷安特，現在消費者印象中的自行車都是共享單車。傳統製造業逐漸失去了定價權， 同時它們辛辛苦苦在一線到八線城市鋪設的渠道也沒有用了，共享單車對它們的衝擊是非常大的。現在，汽車領域也有了共享雛形，這會不會給傳統汽車製造業帶來影響？

共享是未來趨勢，我給大家分析一下汽車的一生：它們95%的時間停在那裡，2.5%的時間在正常行駛，1.2%的時間在低速行駛，剩下1.3%的時間中有0.5%堵在路上，還有0.8%是在找停車位。可見，如果我們將汽車作為一種投資的話，它的投資回報率確實不高。

根據賽迪集團的數據，2017年滴滴完成了74.3億次訂單，平均一天2000多萬單，每單 23元錢。駕駛員獲得80%的分成， 還有8%的激勵也通過各種方式給到駕駛員。如果滴滴的用車變成無人駕駛汽車，那麼在極限狀態下，每次訂單的成本可以降到現在的1/3，每天的訂單數可達到1億單，一年的收入可達到3000億元。並且公司不用和駕駛員分成，只需要付硬件的折舊費。根據史丹福大學智庫RethinkX的預測， 2030 年是私家車的終結之年，95%的出行里程會由無人駕駛出租車完成，這將是汽車行業百年未有的大變局。

Uber已經率先在美國匹玆堡推行無人駕駛運送服務。（Uber）

智能化帶來了破壞性的創新。由於無人駕駛出租車的費用便宜，其使用率就會很高，從而導致大家不願意買車。史丹福大學智庫 RethinkX 還預測美國汽車保有量將從2020年的 2.47億輛，降到2030年的4400萬輛，而每年新車的銷售量將減少70%，由此可見，汽車行業一定會重新洗牌。

但同時汽車行業也在漸進式地改變，汽車越來越智能化。比如，對賣汽車開關旋鈕的企業來說，過去一輛寶馬X5就有60到70個開關旋鈕，而使用觸摸屏的特斯拉，全車開關旋鈕只有6到7個，汽車行業的從業者必須要思考如何轉型以應對這種「破壞性」創新帶來的衝擊。

馭勢科技打造的、獲得紅點設計獎的一款無人駕駛概念車，駕駛位放著一個環形的沙發，前面沒有方向盤、油門、剎車，這意味著未來做方向盤的公司也可能會受到影響。大家知道，座椅在汽車上算是比較重要的一部分，普通汽車公司的座椅成本差不多是6000元一套，但是高端車的座椅成本可以達到6萬元一套，大約是普通汽車的10倍。未來我們在車上的角色將從駕駛員變成乘客，我們要享受的是公務艙的感覺，那座椅就可以做得非常貴了。

馭勢科技致力於研發無人駕駛技術。（資料圖片）

深圳全城的4G基站數量和美國第二大運營商的全美國基站數量相當，比法國全國的基站還要多。到2019年年底，深圳按照計劃佈局了1.5萬個5G基站，從而產生了很多新的應用場景。

我想到一些很離譜的應用場景，比如，未來美國會從東南亞找一些卡車駕駛員「遠程開車」，因為美國卡車駕駛員工資很高，人們會找東南亞的駕駛員作為替代，這些駕駛員雖然人在東南亞，但駕駛時實時看到的卻是美國的街道場景，這是網聯化帶來的一種新的應用場景。這能實現嗎？目前技術還差一些，在5G時代希望可以將端到端的延遲時間降至幾十毫秒，但前提是網絡要非常穩定、可靠，其實5G本身就有延遲低、可靠、容量大等優點。

我們創業也好，投資也罷，夢寐以求的就是一個大變局，最好是百年未有的大變局。

在5G網絡下的無人駕駛系統。（微博）

無人駕駛帶來的變化很有意思。比如，3M 公司是做材料的，它計劃無人駕駛實現後發明一種新的塗料，以保證攝像頭在晚上和雨天都能夠將外部環境錄制得清清楚楚，這就是在無人駕駛場景下產生的一種新需求。

大家可能不知道，目前無人駕駛汽車的一種重要傳感器——激光雷達無法識別黑顏色的車。目前使用的黑色塗料會吸收激光，等於使激光雷達致盲，因此需要發明一種能被激光識別的黑色塗料。

再比如，未來無人駕駛車變成出租車會有一個痛點，就是如果前一個乘客在車內留下髒東西，會給後一個乘客帶來糟糕體驗。這需要人發明一種快速自動清理的技術：在前一個乘客下車之後自動清理，便於下一個乘客使用。現在有一家很大的公司巴斯夫就在籌劃思考做這件事。

吳甘沙認為汽車業正面臨百年未有的大變局。（北大匯豐創業創新中心）

有趣的是，谷歌也動了研究材料的念頭，並且已經申請了一項專利，即在一輛車撞上人的瞬間，引擎蓋上會分泌很多黏液，把這個人粘在車上。因為汽車撞人後經常發生次生災害，比如汽車把人撞飛後又從人身上碾過去，但是如果能把人黏在車上就可以避免次生災害。這種新需求的出現，帶來的是新的變局。

以上就是《科創大時代》第九章《無人駕駛，犯其至難而圖其至遠》的節選內容，如果你希望瞭解更多嘉賓的精彩分享，歡迎購買書籍。

