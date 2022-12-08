爭寵全為加人工？清朝後宮年薪曝光　皇后俸祿比底層妃嬪多上30倍

《如懿傳》、《延禧攻略》等清朝古裝劇播出至今熱度不減，開啟近年宮鬥劇潮流的經典始祖《後宮甄嬛傳》更是從2011年起一路熱播到現在，歷經11年仍然年年重播，影迷們也是百看不厭，著名橋段甚至時常被做成梗圖應用在生活中。



不過清朝後宮妃嬪眾多，品級、俸祿也大不相同，如果換成現代幣值，這些后妃的年薪又有多少呢？

看過這個後宮俸祿表，就更明白那些古裝劇的妃嬪為何要落力爭寵、上位了！（按圖了解）

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清裝劇爭寵宮鬥最吸睛 邊追劇邊補充古代生活小知識

清宮劇一向是最受歡迎的歷史古裝類別之一，尤其劇中宮鬥情節對照現代人生活也是相當適用，因此總是能牢牢抓住影迷目光，為人津津樂道。其中，「後宮佳麗三千」華貴的妝容、服飾和道具更是最能吸引觀眾注意力的一大賣點，在追劇同時也能帶着我們一窺數百年前的生活風貌。

清朝後宮等級怎麼分？妃嬪俸祿曝光

清朝後宮制度繁雜，除了皇后之外，其下依序還有1皇貴妃、2貴妃、4妃、6嬪，以及數量不定的貴人、常在以及答應，各個品級的俸祿也依地位高低而有所區別。

有微博網友就製作了一張「後宮價目表」，條列式註記後宮個等級嬪妃的「年薪」，例如位份最高的皇后每年可享白銀1,000兩，折合現代貨幣約為人民幣40萬元，相當於港幣45萬元；位階第二的皇貴妃年薪則是白銀800兩，約為人民幣32萬元，相當於港幣32萬；至於地位最低的答應，每年薪資僅30兩白銀，換算成港幣大約1萬4千元。

清朝後宮妃嬪年薪大公開

皇后：白銀1000兩，約人民幣40萬元（約港幣45萬元）

皇貴妃：白銀800兩，約人民幣32萬元（約港幣36萬元）

貴妃：白銀600兩，約人民幣24萬元（約港幣27萬元）

妃：白銀300兩，約人民幣12萬元（約港幣13.5萬元）

嬪：白銀200兩，約人民幣8萬元（約港幣9萬元）

貴人：白銀100兩，約人民幣4萬元（約港幣4.5萬元）

常在：白銀50兩，約人民幣2萬元（約港幣2.3萬元）

答應：白銀30兩，約人民幣1萬2千元（約港幣1.4萬元）



地位高低讓年薪相差30倍！陸網笑：爭寵是加薪的渠道啊

地位不同，待遇也不同，比較位階兩極的皇后和答應，年薪收入相差30倍以上，也難怪微博網友笑說「必須爭寵，是加薪的渠道啊」、「這不鬥爭不行啊，薪水差太多了」、「這還不算最低的，還有宮女」。

雖然俸祿沒有想像中來得多，不過古代宮廷包吃包住，還有宮女太監等奴僕提供一切生活服務，吃穿用度樣樣齊全，因此也有網友表示「這福利還是不錯的呀！」

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