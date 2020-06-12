Mr Doodle｜炙手可熱90後藝術家　作品爭搶顛覆拍賣市場固有定律

儘管拍賣界備受疫情打擊，但當代藝術市場卻似毫不受影響，成交反而節節上升。除了村上隆、奈良美智、KAWS等成名已久的藝術家外，有一位新星特別值得關注。 他近日在蘇富比網拍發熱發亮，作品悉數易手之餘，成交價動輒達至估價的數倍、十數倍、以至數十倍。最令人匪夷所思的是，量產版畫非但成交價不輸獨一無二畫作，升幅更是有過之而無不及，可說是顛覆了藝術市場定律。 這位極速升值的90後網紅塗鴉藝術家，作品於今年4月才開始正式登上拍賣場，大名是Mr Doodle。

Mr Doodle大約於2015年開始冒起，憑著獨樹一幟的密集式即興塗鴉創作，這位青年很快就風靡互聯網。不但社交網絡粉絲數目節節上升至260萬之多，Adidas、Fendi、Samsung等著名品牌也爭相和他合作。

雖然這位英倫人年紀輕輕就具備了成功的因素，但拍賣市場是個截然不同的世界 - 這裡遍地都是成名已久的藝術家，其創作經由學者研究、傳媒探討、畫廊引介、博物館收藏。一般藝術家即使深受廣大民眾歡迎，也不是隨便就能踏進這個領域。

就在此時，蘇富比用很聰明的方法為「萬事俱備」的Mr Doodle送來「東風」。

Mr Doodle作品風靡互聯網，拍賣成交價更節節上升，按圖了解各件作品↓↓↓

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去年12月，香港蘇富比與Mr Doodle合作，在自家藝術空間為後者舉辦個人銷售展。52幅塗鴉新作悉數以東、西方名畫為藍本，包括《蒙娜麗莎》、《吶喊》、《神奈川沖浪裏》、以至兩個月前才在蘇富比以HK$1.97億成交的常玉大作《曲腿裸女》。

這些壓克力畫作全都是獨一無二版本，大小由50 x 50cm至100 x 200cm不等，定價HK$5萬 - 20萬。亞洲藏家反應非常熱烈，在展覽揭幕之前就買下所有畫作，無一遺漏。

經此一役，Mr Doodle的名字已烙印在各方收藏家心中，蘇富比於是安排他在網上拍賣小試牛刀。

今年4月，兩幅Mr Doodle作品於香港蘇富比的當代藝術網拍專場亮相，一是《粉紅鳥》、一是《橘色魚》。兩者皆為版畫，各自推出了100版，尺幅僅35 x 35cm。行方估價只是HK$1,000 - 2,000，兩畫最終卻分別以HK$50,000及HK$75,000成交，足足是估價的50倍及75倍。

如此一來，藏家對Mr Doodle更是趨之若騖，蘇富比亦決定為之準備一個更大的舞台。

在5月底，香港蘇富比推出「Summer Lovin’」當代藝術網拍，全場31件拍品當中，16件都是Mr Doodle畫作，結果不但全數售出，成交價更是不凡。不論是獨一無二畫作、版畫、乃至雕刻，都動輒以估價的十數倍、甚至數十倍成交。

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為何說Mr Doodle的成交顛覆了市場定律？我們用上面兩幅作品 -《藍吉蒂》和《One Tribe》來解釋。

所謂版畫，是指以雕刻或其他方法製作模版後，再以之印刷出作品。簡而言之，這是一種複製技術，成品數量多寡但憑藝術家決定，少的可以只有5版、10版，多的可以有數百甚至數千版，所以版畫價值不及獨一無二的畫作。

上面的《藍吉蒂》和《One Tribe》，兩者尺寸相差不遠，前者是一共有60版（50版數，另加10幅藝術家自留版），後者則是獨一無二畫作。

兩者價值差距，從拍賣行估價可見一斑 -《藍吉蒂》只是HK$5,000 - 7,000，《One Tribe》卻是HK$80,000 - 120,000，矜貴程度不能同日而語。可是拍賣的結果呢？卻是兩者都以HK$175,000成交，這股狂熱絕非藝術市場定律所能解釋。

假若能維持如此氣勢，估計Dr Doodle在不久將來就有機會登上實體拍賣場。至於去年在蘇富比銷售展購下Mr Doodle大作的收藏家，引用古董行業說話，相信是「撿到大漏、吃到仙丹」了。

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【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：量產版畫數十倍估價成交 90後藝術家Mr Doodle如何顛覆市場定律？】